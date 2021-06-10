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10包有機蔬菜380元 桃園第3波「防疫有機蔬菜箱」開賣

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市農業局與桃園市農會合作推出「防疫有機蔬菜箱」，本月初開放訂購即被秒殺，市長鄭文燦稍早在臉書宣布加碼1800箱，即刻開放訂購，預計16日起出貨，想買的民眾得把握機會。
桃園市農業局與桃園市農會合作推出「防疫有機蔬菜箱」，本月初開放訂購即被秒殺，市長鄭文燦稍早在臉書宣布加碼1800箱，即刻開放訂購，預計16日起出貨，想買的民眾得把握機會。

桃園市農業局與桃園市農會合作推出「防疫有機蔬菜箱」，本月初開放訂購即被秒殺，市長鄭文燦今早在臉書宣布加碼1800箱，即刻開放訂購，預計16日起出貨，想買的民眾得把握機會。

桃園市「防疫有機蔬菜箱」的蔬菜原本是專供學校營養午餐，因為近日三級警戒學校停課，才轉換鋪貨管道，屬期間限定商品。疫情延燒，宅經濟興起，蔬菜箱一推出即受好評，第一波3000箱不久便售罄，第二波800箱更被秒殺，不少民眾敲碗等第三波，市長鄭文燦今天宣布加碼。

鄭文燦在臉書表示，此次準備了1800箱，每箱售價380元，內含小白菜、黑葉白菜、小松菜、青江菜、青油菜、莧菜等10包有機蔬菜，每包500公克，種類隨機出貨，即日開放訂購，售完為止，預計16日開始出貨，有需要的民眾可上google表單填寫，或電洽03-3340625、03-3340375。

鄭文燦也提到，桃園另有白米、豆奶、罐頭、有機蔬菜組合的「防疫元氣箱」，售價850元，同樣可用google表單訂購。另外，桃園區漁會與全國漁會合作的「防疫鮮魚箱」，內容有午仔魚、去刺虱目魚肚、蒲燒鰻、生凍小卷、龍虎石斑等漁貨，共有4種組合，售價1000元到1500元不等，訂購專線為03-3830993、03-3835601（平日08:00-16:30）。

鄭文燦 疫情 營養午餐

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