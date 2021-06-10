苗栗保育石虎902萬元獎勵金 15鄉鎮市受理申請到6月底

苗栗縣政府編列904萬元獎勵金，辦理瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，有22個社區參加社區巡護監測、80名農友參加農地生態給付，縣府決定再新增公館鄉、頭屋鄉、獅潭鄉3地，共15個鄉鎮市，受理申請延長到今年6月底，縣府籲請把握最後的機會。

苗栗縣是瀕臨絕種石虎最重要棲地，友善石虎生態服務給付計畫前年僅列通霄鎮，去年增加到通霄鎮、苑裡鎮、西湖鄉，發出380萬元獎勵金，今年爭取林務局補助，編列904萬元，推出瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，原申請期限到5月底，縣府檢討額度，決定擴大3鄉及延長申請期限。

計畫原範圍苗栗市、三義鄉、銅鑼鄉、西湖鄉、造橋鄉、大湖鄉、三灣鄉、南庄鄉、卓蘭鎮、通霄鎮、苑裡鎮及後龍鎮，有22個社區參加社區巡護監測、80位農友參加農地生態給付，再新增公館鄉、頭屋鄉、獅潭鄉，都可以申請到6月30日，縣府農業處表示，如果錯過就要等明年了，有意願農友或社區，電洽037-559272。

縣府農業處指出，實際從事農業生產的農牧用地，且沒有領取林務局或農糧署獎勵，單一土地面積在0.1公頃到5公頃，配合制度友善生產者，都可以申請，服務團隊提供紅外線自動照相機安裝、農法建議等，通過農藥檢出，每公頃2萬元的獎勵金，拍攝到石虎影像1萬元獎勵金。

此外，合法立案社區團體、基金會或宮廟，可以申請社區自主維護4到5萬元獎勵金，及棲地石虎出現10萬元獎勵金，縣府協助規畫巡守路線，架設紅外線自動照相機等服務，至於養禽場域通報獎勵金3000元，拍到石虎1萬元，縣府並會處理友善防治，減少家禽損失。