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竹市端午3天連假垃圾收運不打烊 未戴口罩將拒收
今年端午節3天連續假期即將到來，新竹市政府今天指出，為加強服務民眾，12日與14日端午節當天正常收運，13日周日則採假日定線定時定點收運，也特別提醒民眾，疫情期間倒垃圾「未戴口罩拒收垃圾」，戶外也請保持1公尺安全社交距離。
市府環保局指出，12日周六正常收運；13日周日採假日定線定時定點收運；14日下周一端午節正常收運。
市府環保局長江盛任也說，請民眾留意垃圾清運時間，並事先將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，打包妥當，再交由垃圾車及資源回收車收運。
環保局呼籲，為維護市容整潔，請不要任意棄置垃圾，共同打造全民綠生活的舒適環境，民眾對收運垃圾若有疑問，可撥打1999或洽新竹市環保局清潔科服務電話03-5388406。
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