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7萬噸汙泥染黑台版撒哈拉 業者省9.7億讓藻礁也遭殃及

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
業者偷接地下暗管，聯接工廠到草漯沙丘附近出海口，趁著深夜漲潮時開啟泵浦，直接將含重金屬汙泥排進大海。記者曾健祐／攝影
業者偷接地下暗管，聯接工廠到草漯沙丘附近出海口，趁著深夜漲潮時開啟泵浦，直接將含重金屬汙泥排進大海。記者曾健祐／攝影

桃園新品、上福兩間砂石場長期偷排含重金屬的汙泥，私接暗管到有「台版撒哈拉」之稱的觀音草漯沙丘出海口，檢警長期埋伏查獲張姓負責人，估計偷排進7萬4000公噸汙泥、不法所得9億7000萬元，檢方痛斥張汙染藻礁生態，依水汙染防治法起訴他，求刑3年、併科罰金1億5000萬元。

據了解，張男（58歲）以營建、砂石業起家，早年涉及環保違規挨罰前科累累，卻仍為規避處理成本從操舊業，新品、上福2間公司，專收廢棄建物土方，經破碎後篩雜質，再洗選出可用的砂石，製程中產生的廢水會添加聚合物變成汙泥堆置儲存槽中。

檢方查，張未領有排放廢水許可，為節省處理成本，私下命人挖多條長達1、2公里的PVC地下暗管連接至附近草漯沙丘出海口，常趁著暗夜漲潮時啟動泵浦，直接將含有重金屬的汙泥排進大海，導致草漯沙丘附近出海口淤積大量身黑色爛泥，還曾有遊客誤踩險些陷入。

因環保署長年接獲檢舉，由北區督察大隊、保七警方展開蒐證，並投遞水質監測儀器等，經報請桃檢國土民生犯罪組檢察官吳佳美偵辦，去年7月23日發動搜索破獲，水質也驗出超標的砷、銅、鎳、鋅及懸浮固體等重金屬。

檢方根據偷排數量、時間等，估計張省去處理費用高達9億7000多萬元，偵結依水汙染防治法等起訴他，更痛批陳長期將營業成本外部化，危害藻礁生態環境，具體向法院求刑3年、併科1億5000萬元罰金。

珍愛藻礁公投連署領銜人潘忠政指出，觀音草漯沿海具有藻礁生態，工廠排放汙泥會滲透進藻礁的多孔隙結構，造成潮間帶生物棲地破壞，且含有重金屬成分進入食物鏈，對生態衝擊嚴重。

也有稽查人員感嘆，桃園大園觀音沿海工廠林立，環保案件苦於證據稍縱即逝，也不排除背後有集團操控，加上規避犯罪手法日新月異，罰則更遠不及規避不法所得，業者才肆無忌憚偷排汙染物，民間團體監督力量有時還大於政府機關。

業者偷接地下暗管，聯接工廠到草漯沙丘附近出海口，趁著深夜漲潮時開啟泵浦，直接將含重金屬汙泥排進大海。記者曾健祐／攝影
業者偷接地下暗管，聯接工廠到草漯沙丘附近出海口，趁著深夜漲潮時開啟泵浦，直接將含重金屬汙泥排進大海。記者曾健祐／攝影
桃園觀音草漯沙丘近年爆紅，被稱為「台版撒哈拉沙漠」，卻長期遭受重金屬汙泥衝擊生態環境。記者曾健祐／攝影
桃園觀音草漯沙丘近年爆紅，被稱為「台版撒哈拉沙漠」，卻長期遭受重金屬汙泥衝擊生態環境。記者曾健祐／攝影
上福（右）、新品（左）2間砂石公司長期透過暗管，偷排含重金屬的汙泥入海，汙染草漯沙丘及藻礁生態。記者曾健祐／攝影
上福（右）、新品（左）2間砂石公司長期透過暗管，偷排含重金屬的汙泥入海，汙染草漯沙丘及藻礁生態。記者曾健祐／攝影

藻礁 砂石 水質

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