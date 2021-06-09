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桃園下水道工程爆變相索費57萬 日鼎：究責全權負責

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市汙水下水道工程爆發BOT日鼎水務公司包商變相向民眾不當收費57萬元，日鼎水務公司表示對包商工班究責全權負責民眾權益。圖／劉勝全提供
桃園市汙水下水道工程爆發BOT日鼎水務公司包商變相向民眾不當收費57萬元，日鼎水務公司表示對包商工班究責全權負責民眾權益。圖／劉勝全提供

桃園市政府汙水下水道工程爆發BOT廠商日鼎水務公司包商巧立名目變相向民眾不當收費57萬8000元，市議員劉勝全舉發，市府水務局震怒下令退款法辦，日鼎水務公司今天下午發新聞稿指出，接獲下游施工包商工班逕自受住戶委託施作非合約工程項目及巧立名目收費情事，經查該工班非該公司施工包商工班，若確違反合約規定及不合理情形，該公司將對該包商工班究責，並全權負責民眾權益。

劉勝全檢舉承攬桃園汙水下水道BOT工程日鼎水務公司下包商，近2個月進行蘆竹區下水道工程施工，竟巧立名目向住戶變相加收費用1.8萬到7萬元金額總共57萬元，引發民怨，市府不滿和將違規包商移送偵辦。

日鼎水務公司指出，汙水下水道整個施工經費由政府全額補助，接管住戶不需再額外付費，該公司與施工包商的合約規範，也有包商在施工過程及完工後，皆不得向施工住戶收取任何費用規定，若住戶主動請託私人領域配合施工，包商應予迴避不得答應。

該公司絕不會以下水道BOT用戶接管工程名義，向接管住戶收取工程費用，並針對承攬桃園汙水下水道BOT計畫的廠商及下包商、工班人員，嚴格禁止工程範圍內私自承接或推薦廠商私下接受住戶委託施工及收費。

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