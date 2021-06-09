快訊

屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這12里準備儲水！桃園6月11日起停水18小時 影響3萬6000戶

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台水公司桃園區大興西路管線施工，11日晚上10時起停水18小時，影響近3萬6000戶。記者曾增勳／攝影
台水公司桃園區大興西路管線施工，11日晚上10時起停水18小時，影響近3萬6000戶。記者曾增勳／攝影

桃園市政府捷運綠線正在桃園區中正路沿線施工，市府經發局今天表示，台灣自來水公司第二區管理處為配合捷工局綠線G10車站工程，正在進行桃園區大興西路管線遷移工程施工，6月11日晚上10時起到隔天12日下午4時止停水18小時，包括桃園區莊敬、長德、慈文、中寧、新埔、寶安、瑞慶、自強、明德、同安、同德、汴洲里共12里停水，蘆竹區新南路一段、中正路、南崁路一段、南山路一段沿線街道巷弄4區域水壓降低，停水用戶1萬8340戶、水壓降低用戶1萬7557戶，停水影響近3萬6000戶。

市府經發局表示，這次桃園、蘆竹區停水及水壓降低時間長達18小時，提醒民眾在停水前6小時提前儲水備用，在目前水情吃緊下，亦請民眾節約用水，避免在停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，，若有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。

台水公司桃園區大興西路管線施工，11日晚上10時起停水18小時，影響近3萬6000戶。記者曾增勳／攝影
台水公司桃園區大興西路管線施工，11日晚上10時起停水18小時，影響近3萬6000戶。記者曾增勳／攝影

停水 捷運 移工

延伸閱讀

鳳山水管破損 影響6600戶停水

自來水管線遷移 桃園12里將暫停供水

南投3水庫灌進3千萬噸儲水 集集攔河堰逼近滿水位

梅雨為水庫帶來雨量 中部下月是否延長停水仍待評估

相關新聞

這12里準備儲水！桃園6月11日起停水18小時 影響3萬6000戶

桃園市政府捷運綠線正在桃園區中正路沿線施工，市府經發局今天表示，台灣自來水公司第二區管理處為配合捷工局綠線G10車站工程...

新竹市7月光臨藝術節還辦不辦？林智堅：延辦是必然

台灣燈會年初碰上部桃疫情喊卡，新竹市政府保留展品敲定在7月9日起，轉型辦光臨藝術節，未料又遇到本土疫情延燒，由於市府近月...

桃園文具行送平鎮警1200支防疫筆 執勤開單後能可消毒

桃園市八德區東文文具行為員警防疫勤務打氣，郵寄1200枝「防疫（原子）筆」送給平鎮警分局，今天中午到貨，讓員警在防疫工作...

與主流電子書平台合作 竹市文化局提供線上閱讀

國內疫情嚴峻，全台三級警戒延長，新竹市文化局與多家國內主流電子書平台合作，民眾可在文化局圖書館網站搜尋包含電子書、電子雜...

化學兵支援苗栗 連三天針對多地區進行大規模清消

苗栗縣因電子廠相繼傳出移工群聚感染事件，導致連日來新冠肺炎確診人數爆增，引起中央及地方高度關切。苗栗縣政府除協助廠方對員...

頭份公有市場分流有秩序 市長：我也深感驕傲

苗栗縣政府工商發展處今天一早派員巡視頭份市等地公有市場，肯定頭份市中山市場分流及實聯制做得好，市長羅雪珠也為鄉親都非常有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。