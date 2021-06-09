這12里準備儲水！桃園6月11日起停水18小時 影響3萬6000戶

桃園市政府捷運綠線正在桃園區中正路沿線施工，市府經發局今天表示，台灣自來水公司第二區管理處為配合捷工局綠線G10車站工程，正在進行桃園區大興西路管線遷移工程施工，6月11日晚上10時起到隔天12日下午4時止停水18小時，包括桃園區莊敬、長德、慈文、中寧、新埔、寶安、瑞慶、自強、明德、同安、同德、汴洲里共12里停水，蘆竹區新南路一段、中正路、南崁路一段、南山路一段沿線街道巷弄4區域水壓降低，停水用戶1萬8340戶、水壓降低用戶1萬7557戶，停水影響近3萬6000戶。

市府經發局表示，這次桃園、蘆竹區停水及水壓降低時間長達18小時，提醒民眾在停水前6小時提前儲水備用，在目前水情吃緊下，亦請民眾節約用水，避免在停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，，若有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。 台水公司桃園區大興西路管線施工，11日晚上10時起停水18小時，影響近3萬6000戶。記者曾增勳／攝影