新竹市7月光臨藝術節還辦不辦？林智堅：延辦是必然

台灣燈會年初碰上部桃疫情喊卡，新竹市政府保留展品敲定在7月9日起，轉型辦光臨藝術節，未料又遇到本土疫情延燒，由於市府近月在東門城圓環搭環形屏幕，民代不分黨派都認為最好延期；市長林智堅說，延辦是必然的，市府將持續關注疫情變化。

2021台灣燈會命運多舛，原定2月26日至3月7日在新竹市登場，但年初爆發部桃事件，市府與中央討論後於1月19日共同宣布停辦，隨著年後疫情趨緩，市府決定轉型於暑假舉辦光臨藝術節，原汁原味展出燈會作品，主燈就設在離火車站不遠的東門城。

市府連月來為暑假登場的新竹市光臨藝術節做準備，正在搭建橫跨半個東門城圓環的環形屏幕「竹風屏幕」，邀來知名竹構建築師甘銘源操刀，打造光雕投影的舞台，預計15日完成主構架，但近期爆發本土疫情，光臨藝術節是否如期辦理備受地方關注。

新竹市議會國民黨黨團發言人黃美慧說，即便暑假疫情稍微趨緩，市府改為線上辦理或有分流管制等措施，仍無法發揮活動最大效益，更難以吸引全國遊客來訪，反而失其美意，她認為最好延到耶誕節辦，屆時施打疫苗有一定接種率，才辦得盡善盡美。

民進黨團總召李妍慧說，三級警戒延長至28日，光臨藝術節活動時間距離疫情可能解封日很接近，最近經過圓環已無施作，相信市府以防疫為重，由於光臨藝術節與台灣燈會規模不同，她建議延期舉行，畢竟藝術家優秀展品到現在還無法亮相，很可惜。

時代力量黨團總召廖子齊也認為，光臨藝術節屬於大型群聚活動，根據目前的疫情狀況，應該要等到有一定的疫苗施打程度、達到群體免疫才適合舉辦，否則恐成為防疫破口。黨團建議光臨藝術節至少延到年底，甚至評估直接做新竹市明年的自辦燈會。