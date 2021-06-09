疫情衝擊 桃園海螺園區、乙未保台紀念公園擬延期開放

行政院客委會推動「浪漫台三線」計畫，桃園市政府爭取補助打造三大亮點建設，包括永安海螺文化體驗園區、1895乙未保台紀念公園和台灣客家茶文化館，其中海螺園區和紀念公園原定9月前啟用，市府客家局表示，工班為防疫而分流施工，雖然目前進度未落後，但為求慎重，若9月疫情仍嚴峻，考慮取消啟用儀式或視情況展延到年底開放。

永安漁港是全台唯一客家漁港，位於漁港北岸的海螺文化體驗園區以「海螺」造型為整體設計概念，5.6公頃的園區中，設有文化展覽空間，結合牽罟、吹海螺、石滬等客家漁業文化。

1895乙未保台紀念公園原為桃園市第八公墓，桃園升格後，市府推動公墓清理計畫，結合客家義民精神轉型，重新詮釋1895年客家保台戰爭的安平鎮之役，同時呈現桃園埤塘文化，希望形成一座兼具歷史、地景及兒童遊憩的共融式遊樂場。

客家局產業設施科表示，海螺園區前年3月開工，主體工程已竣工，僅剩展示廳及室內裝修工程；乙未保台紀念公園主體工程也竣工，僅剩展覽館及停車場裝修工程，為避免群聚染疫，工班分組分流控管，難免影響整體完工時程。工務局表示，各工區依照防疫規定，要求工人戴好口罩、出入實聯制，若因疫情，人員無法隔離或調度有問題，可依規定報請停工。