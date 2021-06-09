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與主流電子書平台合作 竹市文化局提供線上閱讀

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
文化局圖書館近期優化「線上辦證」服務，讓民眾全程在家也可申辦借閱證。圖／新竹市政府提供
文化局圖書館近期優化「線上辦證」服務，讓民眾全程在家也可申辦借閱證。圖／新竹市政府提供

國內疫情嚴峻，全台三級警戒延長，新竹市文化局與多家國內主流電子書平台合作，民眾可在文化局圖書館網站搜尋包含電子書、電子雜誌、電子報紙、線上資料庫及影音平台等，有超過數萬冊的藏書與影音資料提供借閱，讓民眾不出門也可享受多樣化的閱讀體驗，滿足不同屬性讀者閱讀需求。

文化局圖書館近期優化「線上辦證」服務，讓民眾全程在家也可申辦借閱證，迅速享受多元化的線上閱讀資源。民眾可至「新竹市文化局圖書館」網站填寫「借閱證申請」相關資料（https://webpac.hcml.gov.tw/registration.jsp），並將身分證正、反面影像檔寄至文化局公務信箱（hc5001@ems.hccg.gov.tw），即由專人協助線上辦證，讓民眾免出門、享閱讀。

文化局表示，近幾年隨著閱讀型態的轉變，文化局逐年不斷增購電子書，並與國立公共資訊圖書館電子書服務平台(https://ebook.nlpi.edu.tw/)、iRead eBook華藝電子書(https://www.airitibooks.com)、台灣雲端書庫 (http://lib.ebookservice.tw/hc/)及HyRead ebook(http://hcmlgov.ebook.hyread.com.tw/)等多家國內主流電子書平台合作，民眾可至文化局圖書館網站首頁，選取「數位資源」項目，使用竹市圖借閱證帳號及密碼，即可借閱，電子書借閱到期後，系統將自動歸還，無需擔心逾期問題。

在國資圖電子書服務平台上，竹市文化局圖書館讀者可享有近36萬冊電子書資源，民眾持文化局圖書館借閱證帳號每次可同時借閱12本書；華藝電子書平台則提供2萬3000多冊電子書，其中學術書籍豐富，多種文獻資料皆能在該平台上搜尋；民眾使用率最高的HyRead電子書平台更擁有近6萬5000冊書籍可供借閱，僅次於台北市。

為提供民眾更豐沛的閱讀資源，文化局近日更進一步增加HyRead電子書平台使用點數，每個月每人增加至4點，可借閱4本書籍；因應全台各級學校停課不停學，文化局亦購置專為兒童設計的數位互動電子繪本─FunPark童書夢工廠及小牛頓科學影音資料庫供孩子在家線上觀看，讓親子共同學習更加便利也更有溫度。

新竹市文化局與多家國內主流電子書平台合作，民眾可在文化局圖書館網站搜尋包含電子書、電子雜誌、電子報紙、線上資料庫及影音平台等，有超過數萬冊的藏書與影音資料提供借閱。圖／新竹市政府提供
新竹市文化局與多家國內主流電子書平台合作，民眾可在文化局圖書館網站搜尋包含電子書、電子雜誌、電子報紙、線上資料庫及影音平台等，有超過數萬冊的藏書與影音資料提供借閱。圖／新竹市政府提供
近幾年隨著閱讀型態的轉變，文化局逐年不斷增購電子書。圖／新竹市政府提供
近幾年隨著閱讀型態的轉變，文化局逐年不斷增購電子書。圖／新竹市政府提供

電子書 文化局 圖書館

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