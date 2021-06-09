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頭份公有市場分流有秩序 市長：我也深感驕傲

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中山市場落實分流及實聯制，買菜的民眾明顯減少。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市中山市場落實分流及實聯制，買菜的民眾明顯減少。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府工商發展處今天一早派員巡視頭份市等地公有市場，肯定頭份市中山市場分流及實聯制做得好，市長羅雪珠也為鄉親都非常有秩序，與按照規定採買，「真的深感驕傲！」

苗栗縣竹南鎮科技廠群聚染疫連環爆，毗鄰的頭份市也成熱區，頭份市公所5月28日在公有中山、中華及尖山市場實施實聯制，6月1日並配合，進一步人流管制，身分證字號尾數單號周三、五、日採買，雙號周二、四、六，周一市場消毒，工商發展處今天一早巡員各地公有市場，也相當肯定中山市場落實分流及聯聯制。

羅雪珠也在臉書表示，看到鄉親都非常有秩序與按照規定採買，真的深感驕傲，市場管理人員也非常用心，與仔細核對身分證字號尾數，與實聯制登記，也感謝警員宣導提醒有關市場分流規定，對於一些長輩還不清楚分流方式，也都耐心解釋回答。

她說，疫情下確實造成採買不便，但為了防疫安全，市場管制人流，採買原則「一次買夠、買好就走、不要逗留」，是拉大安全距離的辦法，尤其採買者都為長輩居多，希望年輕人幫忙提醒家中長輩，目前市場分流規定，避免長輩白跑一趟，而多增加一次外出的風險。

苗栗縣頭份市中山市場落實分流及實名制，市長羅雪珠（右）也深感驕傲。圖／羅雪珠提供
苗栗縣頭份市中山市場落實分流及實名制，市長羅雪珠（右）也深感驕傲。圖／羅雪珠提供
苗栗縣政府工商發展處今天一早派員巡視，肯定頭份市中山市場分流及實聯制做得好。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府工商發展處今天一早派員巡視，肯定頭份市中山市場分流及實聯制做得好。圖／苗栗縣政府提供

實聯制 苗栗縣 身分證

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