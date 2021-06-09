頭份公有市場分流有秩序 市長：我也深感驕傲

苗栗縣政府工商發展處今天一早派員巡視頭份市等地公有市場，肯定頭份市中山市場分流及實聯制做得好，市長羅雪珠也為鄉親都非常有秩序，與按照規定採買，「真的深感驕傲！」

苗栗縣竹南鎮科技廠群聚染疫連環爆，毗鄰的頭份市也成熱區，頭份市公所5月28日在公有中山、中華及尖山市場實施實聯制，6月1日並配合，進一步人流管制，身分證字號尾數單號周三、五、日採買，雙號周二、四、六，周一市場消毒，工商發展處今天一早巡員各地公有市場，也相當肯定中山市場落實分流及聯聯制。

羅雪珠也在臉書表示，看到鄉親都非常有秩序與按照規定採買，真的深感驕傲，市場管理人員也非常用心，與仔細核對身分證字號尾數，與實聯制登記，也感謝警員宣導提醒有關市場分流規定，對於一些長輩還不清楚分流方式，也都耐心解釋回答。