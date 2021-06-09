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苗栗休閒農業區推宅配方案 不用出門就可享受新鮮桃李

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉、三義鄉桃李盛產，業者因應疫情推出宅配方案，歡迎多多利用。圖／馬那邦休閒農業區提供
苗栗縣大湖鄉、三義鄉桃李盛產，業者因應疫情推出宅配方案，歡迎多多利用。圖／馬那邦休閒農業區提供

苗栗縣大湖鄉、三義鄉正值桃李盛產季節，但新冠肺炎疫情持續三級警戒，民眾少出門，大湖鄉馬那邦、三義鄉雙潭休閒農業區因應宅經濟，推出宅配方案，在家一通電話即可享用香甜、新鮮的桃李，縣政府農業處歡迎多多利用。

大湖鄉馬那邦、三義鄉雙潭休閒農業區是桃李主要產區之一，馬那邦休區內東海農莊、馬拉邦山德春健康蔬果園、秀麗農莊，及村長伯果園，皆改以宅配為主的銷售方式，民眾不用到果園，雙潭休閒農業區內的雲洞山莊、福金農場也改採線上服務，不僅是電話訂購，上網也可直接線上訂購，方便又安全。

馬那邦休閒農業區總幹事詹德雄指出，為了對抗疫情，除推出宅配銷售之外，休區內店家也開始陸續更新防疫措施，希望遊客確實配合店家消毒、量體溫、實聯制等，欲訂購桃李或是詢問果園情況，可以電洽037-997262馬那邦休閒農業發展協會。

雙潭休閒農業區理事長陳英仁表示，一年一度的雙潭桃李季因疫情停辦，民眾直接到果園，享受果香包圍的趣味，但是透過訂購系統，民眾在家裡就享受最新鮮的桃李，歡迎民眾多加利用選購，相關詳情可電洽037-878916雙潭休閒農業區旅遊服務中心。

疫情 新冠肺炎 加利

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