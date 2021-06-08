「莊季燁」檢疫落跑失聯 桃警4小時逮人
桃園市政府公布一名從阿拉伯入境的居家檢疫者，名字叫莊季燁，當初留下地址說要住在桃園中壢居家隔離，不料竟是假地址，電話也是向女朋友借來的。桃園市長鄭文燦今發布協尋消息，警方火速在4小時內，抓到這名男子，將聯絡衛生局後送往檢疫所。
桃市府表示，24歲的莊季燁5月27日從阿拉伯入境後，應該居家檢疫到6月10日晚上24點，但在第11天6月7日就一直聯絡不到人，警方到場才發現莊男留下假地址，手機也是向女友借來的。
警方獲報後立即成立專案小組，連續20多小時，利用科技方法，交叉比對分析，過濾路口監視器、天羅地網，訪談附近居民，終於在今日發現莊男落腳中壢區華美一路附近，並於今晚7點前往該處尋獲莊男。
警方依「傳染病防治法」第58條及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條規定通報桃園市政府衛生局裁罰，除最重罰新台幣100萬元罰鍰外，亦將莊民併同執行強制安置檢疫處所。
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