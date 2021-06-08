15年了 為這攔汙柵石門水庫分層取水工程今天才算完工

水利署北區水資源局今晚表示，2004（民國93年）艾利颱風造成石門水庫原水濁度飆升，使桃園地區停水達18天。

為使高濁度期間仍可維持供水穩定，北水局當年在艾莉過後執行水庫增設分層取水工，設置標高220、228、236公尺3層取水口。儘管石門水庫取水工於2009（民國98年）已經完成上、中層取水口，但是下層取水口因常年沒入水中，2011（100年）、2015（104年）曾進場下層取水口工程作業，都因為豪雨驟升撤離，一直未能完成。

石門水庫水位年4月再次降至218公尺以下，北水局再次進場作業，歷經兩個星期趕工完成進水口結構，最後只剩攔汙柵吊放，卻因為水庫水位過低無法完成；所幸自5月底梅雨鋒面及彩雲颱風帶來豪雨，水庫水位快速回升，北水局把握時機，今天進行最後攔汙柵吊放，上午約9點全部吊放完成。