15年了 為這攔汙柵石門水庫分層取水工程今天才算完工
水利署北區水資源局今晚表示，2004（民國93年）艾利颱風造成石門水庫原水濁度飆升，使桃園地區停水達18天。
為使高濁度期間仍可維持供水穩定，北水局當年在艾莉過後執行水庫增設分層取水工，設置標高220、228、236公尺3層取水口。儘管石門水庫取水工於2009（民國98年）已經完成上、中層取水口，但是下層取水口因常年沒入水中，2011（100年）、2015（104年）曾進場下層取水口工程作業，都因為豪雨驟升撤離，一直未能完成。
石門水庫水位年4月再次降至218公尺以下，北水局再次進場作業，歷經兩個星期趕工完成進水口結構，最後只剩攔汙柵吊放，卻因為水庫水位過低無法完成；所幸自5月底梅雨鋒面及彩雲颱風帶來豪雨，水庫水位快速回升，北水局把握時機，今天進行最後攔汙柵吊放，上午約9點全部吊放完成。
北水局說明，雖然大部分工程早在2009年完成，但是下層取水口還差攔汙柵吊放，今天總算完成，算起來全部工程「歷經15年」終於完成分層取水工最後工作，未來石門水庫穩定供水功能更為提升。
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