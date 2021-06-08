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批中央坐以待斃 桃園市議長：全面普篩清零快打疫苗

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市議長邱奕勝表態要求政府全面普篩、趕快打疫苗。圖／市議會提供
桃園市議長邱奕勝表態要求政府全面普篩、趕快打疫苗。圖／市議會提供

桃園市議長邱奕勝今天在臉書PO文「要求全面普篩、揪出感染源」，表態要求政府全面普篩、趕快打疫苗，邱奕勝今天下午表示，5月12日至今快一個月，確診個案一直零星爆發，遲遲無法清零，不明感染源帶壞區流竄的比例仍高，只有全面普篩才可清零，他和國民黨、無黨兩黨市議員呼籲中央，「我們要全面普篩，也要全面施打疫苗」。

邱奕勝與市議會副議長李曉鐘，會同國民黨團總召蘇家明、執行長徐玉樹及無黨團結聯盟總召李家興等黨團、市議員會商後，由邱奕勝代表發出聲明，李家興表示，他和無黨市議員支持議長這項表態呼籲，希望中央趕快啟動全面普篩，找出隱藏角落病毒。

邱奕勝表示，5月爆發疫情擴散以來，感覺政府到今天仍在坐以待斃，要求人民關在家裡不要外出，但是疫苗卻等不到，尤其感染無症狀者比率高，自己都不知道感染，趴趴走就會傳給別人，關在家裡傳給家人、關在社區就傳給社區，不全面普篩，無法清零，他呼籲中央摒棄黨派、藍綠立場，趕快全面普篩，揪出隱形感染源，趕快施打疫苗，讓國人安全、安心。

普篩 疫苗 國民黨

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