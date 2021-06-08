快訊

技術問題惹禍？FT、紐時、彭博等新聞網站全部大斷線

莊季燁你在哪？居家檢疫者填假地址失聯 鄭文燦發文急尋

疑板模有縫隙 桃園北區青少年活動中心工程「爆漿」

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園北區青少年活動中心傳工程意外，工人昨天在澆灌水泥時，大樓南面板模疑不夠牢固，導致水泥從縫隙溢漏坍塌，所幸未傳人員傷亡。新工處今已派人搶修，也強調不影響整體工期。記者陳俊智／攝影
桃園北區青少年活動中心傳工程意外，工人昨天在澆灌水泥時，大樓南面板模疑不夠牢固，導致水泥從縫隙溢漏坍塌，所幸未傳人員傷亡。新工處今已派人搶修，也強調不影響整體工期。記者陳俊智／攝影

桃園北區青少年活動中心傳出工程意外，工人昨天在澆灌水泥時，大樓南面的板模疑不夠牢固，導致水泥從縫隙溢漏，進而發生板模承受不注水泥重量坍塌情事，所幸當下沒有工人在坍塌處地面，未傳人員傷亡。桃園市新建工程處表示，工程雖有狀況，但工人已在搶修，不會影響整體工期。

坍塌意外發生在昨天下午，由於當時桃園正下著大雨，但仍有民眾聽到聲響，探頭查看就看到板模、鷹架掉一地；有民眾懷疑事件與大雨有關，但新工處否定此說法，指水泥澆灌作業與大雨沒有關係，疑似是板模不夠牢固造成。

新工處表示，事件未造成人員傷亡是萬幸，但經調查，有部分鷹架與結構因此次事件受損，已要求施工單位拆除重做，由於受損面積不大，預估部會影響整體工期。

桃園北區青少年活動中心傳工程意外，工人昨天在澆灌水泥時，大樓南面板模疑不夠牢固，導致水泥從縫隙溢漏坍塌，所幸未傳人員傷亡。新工處今已派人搶修，也強調不影響整體工期。記者陳俊智／攝影
桃園北區青少年活動中心傳工程意外，工人昨天在澆灌水泥時，大樓南面板模疑不夠牢固，導致水泥從縫隙溢漏坍塌，所幸未傳人員傷亡。新工處今已派人搶修，也強調不影響整體工期。記者陳俊智／攝影
桃園北區青少年活動中心傳工程意外，工人昨天在澆灌水泥時，大樓南面板模疑不夠牢固，導致水泥從縫隙溢漏坍塌，所幸未傳人員傷亡。新工處今已派人搶修，也強調不影響整體工期。記者陳俊智／攝影
桃園北區青少年活動中心傳工程意外，工人昨天在澆灌水泥時，大樓南面板模疑不夠牢固，導致水泥從縫隙溢漏坍塌，所幸未傳人員傷亡。新工處今已派人搶修，也強調不影響整體工期。記者陳俊智／攝影
桃園北區青少年活動中心傳工程意外，工人昨天在澆灌水泥時，大樓南面板模疑不夠牢固，導致水泥從縫隙溢漏坍塌，所幸未傳人員傷亡。新工處今已派人搶修，也強調不影響整體工期。記者陳俊智／攝影
桃園北區青少年活動中心傳工程意外，工人昨天在澆灌水泥時，大樓南面板模疑不夠牢固，導致水泥從縫隙溢漏坍塌，所幸未傳人員傷亡。新工處今已派人搶修，也強調不影響整體工期。記者陳俊智／攝影

延伸閱讀

疫苗怎分配 鄭文燦向中央喊話機場、桃園分開算

新冠肺炎疫苗桃園訂每週10萬人大規模接種計畫

漢唐3員工確診 調集30餘人力確保台積12廠P8工程不中斷

赴台北參加親人喪禮 桃園祖孫三代確診

相關新聞

「太突然」桃園美容美髮今復業 有店家明開門也有人觀望

桃園市日前宣布美容美髮業4日起停業至14日，實施至今第5日，市長鄭文燦上午表示只要遵守7項防疫指引就可復業，有業者表示很...

苗栗疫情升溫 江啟臣致電楊鎮浯供3千瓶酒精助清消防疫

苗栗縣疫情升溫，急缺酒精等防疫物資，國民黨主席江啟臣今上午致電金門縣長楊鎮浯協助，楊鎮浯隨即指示金酒公司提供144箱、共...

疫情衝擊端午送禮市場 伊甸庇護工場訂單不到3成

國內本土疫情嚴峻，衝擊端午節送禮市場，伊甸基金會庇護事業處長陳智宏表示，因既定活動紛紛取消，連帶影響企業與民眾的購買意願...

苗栗疫情持續升溫 金門縣府「後送」防疫酒精友情支援

苗栗縣疫情升溫，陸續爆出多家科技廠移工染疫，苗栗縣長徐耀昌也透過國民黨執政縣市平台反映缺乏酒精等防疫物資，金門縣長楊鎮浯...

苗栗縣政府防疫捐款 TBC捐500萬元

苗栗縣疫情嚴峻，縣府昨天公布防疫捐款專戶，獲得TBC台灣寬頻旗下的信和、吉元有線電視率先捐出500萬元，永齡慈善基金會也...

桃園學校暑期活動至7月底停辦 6市場輔導外攤防疫

因應教育部宣布停課至暑假，以及經濟部推出傳統市場管制規範，桃園市長鄭文燦表示，7月起包括暑期營隊、社團、校隊等，除專案核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。