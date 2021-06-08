疑板模有縫隙 桃園北區青少年活動中心工程「爆漿」
桃園北區青少年活動中心傳出工程意外，工人昨天在澆灌水泥時，大樓南面的板模疑不夠牢固，導致水泥從縫隙溢漏，進而發生板模承受不注水泥重量坍塌情事，所幸當下沒有工人在坍塌處地面，未傳人員傷亡。桃園市新建工程處表示，工程雖有狀況，但工人已在搶修，不會影響整體工期。
坍塌意外發生在昨天下午，由於當時桃園正下著大雨，但仍有民眾聽到聲響，探頭查看就看到板模、鷹架掉一地；有民眾懷疑事件與大雨有關，但新工處否定此說法，指水泥澆灌作業與大雨沒有關係，疑似是板模不夠牢固造成。
新工處表示，事件未造成人員傷亡是萬幸，但經調查，有部分鷹架與結構因此次事件受損，已要求施工單位拆除重做，由於受損面積不大，預估部會影響整體工期。
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