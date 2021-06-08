苗栗疫情升溫 江啟臣致電楊鎮浯供3千瓶酒精助清消防疫

苗栗縣疫情升溫，急缺酒精等防疫物資，國民黨主席江啟臣今上午致電金門縣長楊鎮浯協助，楊鎮浯隨即指示金酒公司提供144箱、共3456瓶酒精，讓苗栗用於清消防疫。

國民黨表示，鑑於中央政府防疫不力，國民黨結合14個執政縣市首長組成「抗疫聯盟」，日前召開執政縣市防疫會議。黨中央近日積極募集各項防疫所需醫療物資，提供給需要的執政縣市政府分配運用，強化各縣市的防疫量能。日前也由秘書長李乾龍募集大量快篩劑致送離島執政縣市運用。

國民黨指出，連日來苗栗縣疫情升溫，縣長徐耀昌透過執政縣市平台反映缺乏酒精等防疫物資，江啟臣上午致電金門縣長楊鎮浯，期盼金酒公司能協助提供大量酒精給苗栗進行大規模清消。