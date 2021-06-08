疫情衝擊端午送禮市場 伊甸庇護工場訂單不到3成

國內本土疫情嚴峻，衝擊端午節送禮市場，伊甸基金會庇護事業處長陳智宏表示，因既定活動紛紛取消，連帶影響企業與民眾的購買意願，庇護工場的訂單剩不到3成，今年銷售比往年更慘烈，呼籲社會大眾除自用送禮外，也可透過轉捐贈弱勢，幫助庇護工場穩定營運。

伊甸基金會位於桃園、台中、台東的3間烘焙庇護工場，今年共同推出端午節綜合手工餅乾禮盒，禮盒有巧克力曲奇、原味曲奇、可可酥、起司餅乾、燕麥餅乾、抹茶杏仁粽子造型餅乾、太妃核果塔與杏仁肉紙等多種口味組合，另附伊甸小羊苗庇護工場「羊毛氈香片吊飾」，並將法國著名童話「小王子」融合在端午節外盒腰封設計，不僅造型應景討喜，更增添端午佳節的祝福。

陳智宏表示，疫情期間，伊甸持續幫助有就業意願但能力不足無法進入競爭性職場的身心障礙者，提供庇護性的就業服務，提升身障學員自立能力，在工廠內實施定期清消、體溫控管、人員出入管制、客戶取貨或廠商送貨配合政府規定，實聯制掃瞄QR code控管等措施加強防疫。