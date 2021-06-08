快訊

人頭戶房貸爆28戶核3.5億！金管會出手重罰兆豐銀千萬

水流屍打撈上岸確診新冠肺炎 生前發燒曾到車行歸還租金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗疫情持續升溫 金門縣府「後送」防疫酒精友情支援

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒公司75度防疫酒精已陸續支援台北、新北、桃園等縣市，廣受好評。圖／縣府提供
金酒公司75度防疫酒精已陸續支援台北、新北、桃園等縣市，廣受好評。圖／縣府提供

苗栗縣疫情升溫，陸續爆出多家科技廠移工染疫，苗栗縣長徐耀昌也透過國民黨執政縣市平台反映缺乏酒精等防疫物資，金門縣長楊鎮浯今日裁示相關單位全力支援，將提供144箱，共計3456瓶酒精，送給苗栗縣，讓苗栗用於消毒防疫。

楊鎮浯今天表示，在上午接獲國民黨主席江啟臣來電指出，近日多家科技廠確診個案連環爆，急需大量酒精進行大規模清消，希望金酒公司能夠提供必要協助。

楊鎮浯得知後也說，疫情原先集中在北部，日前金門已先「後送」金酒75度防疫酒精支援台北、新北、桃園等縣市，秉持「全國一命」的精神，對於苗栗縣的需求，金門縣一定全力支援，盼能為國內抗疫工作盡一份心力，期盼疫情早日終結。

楊鎮浯指出，因為疫情影響下，金酒公司的營運已經連續兩年受到重創，但仍投入提高國內防疫物資的生產行列，協助有效控制疫情，日前他也透過這個平台提出希望「上繳稅額減半」的要求，尋求立院黨團與執政黨、中央政府的支持。

金門縣長楊鎮浯（左三）今日裁示相關單位全力支援苗栗，縣府將提供144箱，共計3456瓶酒精，送給苗栗縣。圖為楊鎮浯日前視察酒精發放情形。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左三）今日裁示相關單位全力支援苗栗，縣府將提供144箱，共計3456瓶酒精，送給苗栗縣。圖為楊鎮浯日前視察酒精發放情形。圖／縣府提供

疫情 酒精 楊鎮浯 徐耀昌

延伸閱讀

金門醫院支援機場快篩1天就喊卡 縣府、議會都在罵

三離島全面快篩遭打臉 楊鎮浯無奈：離島無法承受破口

中央同意松機設快篩站 楊鎮浯：中南部機場比照辦理

各縣都在搶疫苗 楊鎮浯：有跟歐美與對岸多管道在談

相關新聞

「太突然」桃園美容美髮今復業 有店家明開門也有人觀望

桃園市日前宣布美容美髮業4日起停業至14日，實施至今第5日，市長鄭文燦上午表示只要遵守7項防疫指引就可復業，有業者表示很...

疫情衝擊端午送禮市場 伊甸庇護工場訂單不到3成

國內本土疫情嚴峻，衝擊端午節送禮市場，伊甸基金會庇護事業處長陳智宏表示，因既定活動紛紛取消，連帶影響企業與民眾的購買意願...

苗栗疫情持續升溫 金門縣府「後送」防疫酒精友情支援

苗栗縣疫情升溫，陸續爆出多家科技廠移工染疫，苗栗縣長徐耀昌也透過國民黨執政縣市平台反映缺乏酒精等防疫物資，金門縣長楊鎮浯...

苗栗縣政府防疫捐款 TBC捐500萬元

苗栗縣疫情嚴峻，縣府昨天公布防疫捐款專戶，獲得TBC台灣寬頻旗下的信和、吉元有線電視率先捐出500萬元，永齡慈善基金會也...

桃園學校暑期活動至7月底停辦 6市場輔導外攤防疫

因應教育部宣布停課至暑假，以及經濟部推出傳統市場管制規範，桃園市長鄭文燦表示，7月起包括暑期營隊、社團、校隊等，除專案核...

助竹縣市場攤販及居家照顧員抗疫 聯發科等捐防疫物資

疫情持續嚴峻，社會上的企業、善心人士也紛紛站出來，為防疫盡一分心力，聯發科技公司捐贈1萬5000件防護衣給新竹縣政府；縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。