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苗栗疫情持續升溫 金門縣府「後送」防疫酒精友情支援
苗栗縣疫情升溫，陸續爆出多家科技廠移工染疫，苗栗縣長徐耀昌也透過國民黨執政縣市平台反映缺乏酒精等防疫物資，金門縣長楊鎮浯今日裁示相關單位全力支援，將提供144箱，共計3456瓶酒精，送給苗栗縣，讓苗栗用於消毒防疫。
楊鎮浯今天表示，在上午接獲國民黨主席江啟臣來電指出，近日多家科技廠確診個案連環爆，急需大量酒精進行大規模清消，希望金酒公司能夠提供必要協助。
楊鎮浯得知後也說，疫情原先集中在北部，日前金門已先「後送」金酒75度防疫酒精支援台北、新北、桃園等縣市，秉持「全國一命」的精神，對於苗栗縣的需求，金門縣一定全力支援，盼能為國內抗疫工作盡一份心力，期盼疫情早日終結。
楊鎮浯指出，因為疫情影響下，金酒公司的營運已經連續兩年受到重創，但仍投入提高國內防疫物資的生產行列，協助有效控制疫情，日前他也透過這個平台提出希望「上繳稅額減半」的要求，尋求立院黨團與執政黨、中央政府的支持。
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