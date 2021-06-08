苗栗縣政府防疫捐款 TBC捐500萬元

苗栗縣疫情嚴峻，縣府昨天公布防疫捐款專戶，獲得TBC台灣寬頻旗下的信和、吉元有線電視率先捐出500萬元，永齡慈善基金會也捐贈1萬個N95口罩等回響，縣長徐耀昌今天公布徵信，並強調專戶專款專用於防疫業務，購買防疫物資、耗材等方面。

苗栗縣確診324例，疫情持續吃緊，徐耀昌說，許多企業及團體想要幫助防疫，因此縣府昨天到6月30日成立「苗栗縣政府衛生局」防疫捐款專戶，也獲得回響，信和、吉元捐款500萬元，永齡基金會捐1萬個N95口罩，美居建設、寶齡富錦各捐1000劑快篩試劑，安肽生醫、百歐生醫各捐500劑快篩試劑。

信和、吉元表示，有線電視是在地企業一份子，希望透過捐贈防疫經費，力挺地方政府與醫護人員，合力圍堵疫情擴散，也為全民抗疫注入溫暖力量，一起用行動幫助台灣挺過疫情難關。