快訊

人頭戶房貸爆28戶核3.5億！金管會出手重罰兆豐銀千萬

水流屍打撈上岸確診新冠肺炎 生前發燒曾到車行歸還租金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣政府防疫捐款 TBC捐500萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮數間科技廠移工與員工染疫，縣政府在苗栗竹南社區設置篩檢站。記者蘇健忠／攝影
苗栗縣竹南鎮數間科技廠移工與員工染疫，縣政府在苗栗竹南社區設置篩檢站。記者蘇健忠／攝影

苗栗縣疫情嚴峻，縣府昨天公布防疫捐款專戶，獲得TBC台灣寬頻旗下的信和、吉元有線電視率先捐出500萬元，永齡慈善基金會也捐贈1萬個N95口罩等回響，縣長徐耀昌今天公布徵信，並強調專戶專款專用於防疫業務，購買防疫物資、耗材等方面。

苗栗縣確診324例，疫情持續吃緊，徐耀昌說，許多企業及團體想要幫助防疫，因此縣府昨天到6月30日成立「苗栗縣政府衛生局」防疫捐款專戶，也獲得回響，信和、吉元捐款500萬元，永齡基金會捐1萬個N95口罩，美居建設、寶齡富錦各捐1000劑快篩試劑，安肽生醫、百歐生醫各捐500劑快篩試劑。

信和、吉元表示，有線電視是在地企業一份子，希望透過捐贈防疫經費，力挺地方政府與醫護人員，合力圍堵疫情擴散，也為全民抗疫注入溫暖力量，一起用行動幫助台灣挺過疫情難關。

永齡慈善基金會捐贈1萬個N95口罩給縣政府，6月9日將舉行捐贈儀式，由苗栗親善大使竹南鎮民陳怡樺代表，基金會有感苗栗疫情升溫，期望盡企業責任，協助政府共同防疫，捐贈1萬個N95口罩，為醫療照護及社區防疫量能挹注資源，拋磚引玉共同防疫與抗疫。

苗栗縣政府公布防疫捐款專戶，獲得TBC台灣寬頻旗下的信和、吉元有線電視率先捐出500萬元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府公布防疫捐款專戶，獲得TBC台灣寬頻旗下的信和、吉元有線電視率先捐出500萬元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府公布防疫捐款專戶，獲得TBC台灣寬頻旗下的信和、吉元有線電視率先捐出500萬元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府公布防疫捐款專戶，獲得TBC台灣寬頻旗下的信和、吉元有線電視率先捐出500萬元。圖／苗栗縣政府提供

疫情 口罩 捐款

延伸閱讀

苗栗禁全縣移工外出爭議 陳宗彥答非所問：我沒看到要再了解

苗栗禁移工外出 律師：須法律授權、針對移工恐涉歧視

苗栗移工違規外出警查違規21件 可罰6萬到30萬元

苗栗移工禁令 人力仲介業者：一定會影響

相關新聞

「太突然」桃園美容美髮今復業 有店家明開門也有人觀望

桃園市日前宣布美容美髮業4日起停業至14日，實施至今第5日，市長鄭文燦上午表示只要遵守7項防疫指引就可復業，有業者表示很...

疫情衝擊端午送禮市場 伊甸庇護工場訂單不到3成

國內本土疫情嚴峻，衝擊端午節送禮市場，伊甸基金會庇護事業處長陳智宏表示，因既定活動紛紛取消，連帶影響企業與民眾的購買意願...

苗栗疫情持續升溫 金門縣府「後送」防疫酒精友情支援

苗栗縣疫情升溫，陸續爆出多家科技廠移工染疫，苗栗縣長徐耀昌也透過國民黨執政縣市平台反映缺乏酒精等防疫物資，金門縣長楊鎮浯...

苗栗縣政府防疫捐款 TBC捐500萬元

苗栗縣疫情嚴峻，縣府昨天公布防疫捐款專戶，獲得TBC台灣寬頻旗下的信和、吉元有線電視率先捐出500萬元，永齡慈善基金會也...

桃園學校暑期活動至7月底停辦 6市場輔導外攤防疫

因應教育部宣布停課至暑假，以及經濟部推出傳統市場管制規範，桃園市長鄭文燦表示，7月起包括暑期營隊、社團、校隊等，除專案核...

助竹縣市場攤販及居家照顧員抗疫 聯發科等捐防疫物資

疫情持續嚴峻，社會上的企業、善心人士也紛紛站出來，為防疫盡一分心力，聯發科技公司捐贈1萬5000件防護衣給新竹縣政府；縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。