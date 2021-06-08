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「太突然」桃園美容美髮今復業 有店家明開門也有人觀望

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市政府宣布，美容美髮今可復業，業者表示很突然（非當事店家）。記者楊湛華／攝影
桃園市政府宣布，美容美髮今可復業，業者表示很突然（非當事店家）。記者楊湛華／攝影

桃園市日前宣布美容美髮業4日起停業至14日，實施至今第5日，市長鄭文燦上午表示只要遵守7項防疫指引就可復業，有業者表示很突然，但明天就會重新開張，也有業者仍憂疫情不敢接客，仍照原計畫休到14日。

從事理髮業的張姓設計師表示，上午接到多名顧客來電詢問可否預約，才知道政府宣布可復業，認為不論是停業或復業都「來得太突然」，不過市府公布的各項指引內容，店家早在年初部桃群聚爆發時就施行，當時還加碼要求客人須在店外等候，只需今日稍做準備，明天就會復業。

從事美甲的自營業者謝小姐說，自從全國升三級起就已停業，至今已20餘日，考量疫情仍然嚴峻，目前暫不復業，將觀望至14日再決定，過去幾天時不時有客人詢問是否能做指甲，但自己寧吃老本也不要冒染疫風險。

在桃園市經營髮廊的林先生表示，復業消息來得突然，由於先前已跟員工們講好停業至14日，乾脆觀望到那天再復業。至於停業是否造成經營壓力？林先生說，因為房東共體時艱，房租有略為調降，目前還算過得去。

桃園市今宣布，美容、美髮、美睫、美甲業即日起可恢復營業，業者須遵循7項規範，包括實聯制、體溫量測、手部消毒；採預約制，減少等候時間；從業人員全程配戴口罩、加戴個人防護裝備；座位及候位區採梅花座間隔，並須規劃出入動線與人流總量管制；應定期清潔場所及美容美髮器具，使用過之毛巾、圍巾須消毒，方可再次使用；營業場所禁止提供餐飲；消費者到店應配合防疫規範。

疫情 口罩 鄭文燦

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