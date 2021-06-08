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助竹縣市場攤販及居家照顧員抗疫 聯發科等捐防疫物資
疫情持續嚴峻，社會上的企業、善心人士也紛紛站出來，為防疫盡一分心力，聯發科技公司捐贈1萬5000件防護衣給新竹縣政府；縣議員吳旭智也再次聯手多個單位，共捐贈2820件防疫物資，包含面罩、口罩、隔離衣等，給第一線值勤防疫工作人員及3個傳統市場，共同抗疫。
避免群聚風險，新竹縣日間照顧中心與社區照顧關懷據點暫停服務，轉由居家服務員、居家護理師、長照個管人員、送餐志工等人員，持續提供本縣共約5500名失能長輩及身心障礙者，健康與基本生活照護，包含洗澡、備餐、清潔居家服務、傷口護理及管路更換等服務。
此次聯發科捐贈的防護衣，由竹北市長何淦銘引薦給縣府，今天順利送達，由社會處長李國祿代表縣長楊文科簽收。楊文科表示，縣府將以最快速度將這批防護衣，送到社會處18家特約居家服務單位及衛生局，視個案服務量分配給居家服務員、居家護理師、長照人員等共750人手中，讓站在第一線的工作人員可持續安心工作。
吳旭智則繼日前聯手多個單位，共同捐贈2600具防護面罩，今天又再次捐贈500個防護面罩分別給仁義市場及天后宮舊市場、新社市場，期能補足防疫前線必要物資，保護攤商及縣民。
新竹縣補教職業工會、新竹縣補教協會則加碼捐贈2320件防疫物資，包括1000具面罩、1000組手套、120個N95口罩、200件隔離衣等物資給傳統市場、新竹縣警察局、環保局及衛生局，發揮民間力量、官民攜手共同抗疫。
吳旭智也表示，因應疫情，他支持在地市場攤商，推出線上生鮮購物平台，分別有「仁義市場店商平台」及「新社市場買菜網」，多樣在地蔬果陸續供大家線上選購，一起拚經濟。
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