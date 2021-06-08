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桃園學校暑期活動至7月底停辦 6市場輔導外攤防疫

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園學校暑期活動至7月底停辦，6市場外攤多將輔導防疫，醫護住宿券將增發8000張。圖／市府提供
桃園學校暑期活動至7月底停辦，6市場外攤多將輔導防疫，醫護住宿券將增發8000張。圖／市府提供

因應教育部宣布停課至暑假，以及經濟部推出傳統市場管制規範，桃園市長鄭文燦表示，7月起包括暑期營隊、社團、校隊等，除專案核准外，至7月31日均停辦，傳統市場部分，除落實單雙分流，也會針對外攤較多的6大市場啟動輔導專案，醫護住宿券部分，將分2波增發共8000張。

鄭文燦表示，因應三級管制延長，暑期活動部分含夏令營、社團活動、校隊等，除了因特殊情況取得專案核准者，7月31日以前均停止舉辦，8月以後視疫情狀況再修正檢討。

有關傳統市集的管制措施，鄭文燦表示，大湳市場、大園市場、大溪市場、龍潭市場、南門市場、新明市場，因為外攤較多，市府啟動外攤輔導專案，區公所各派3人，由經發局、警察局來協助外攤的輔導，根據經濟部規範，包括明定核心營業時間、管制路段。

鄭文燦表示，傳統市場由經發局、警察局、交通局、工務局進行入口管制措施，縮小、縮減市場入口，若是開放型傳統市集無單一入口，也要輔導落實單雙分流，呼籲消費者配合，現場除警方外，有協勤民力，採自願參加。

另外，觀旅局推出醫護人員安心住宿券，第1輪已發2000張，鄭文燦表示，這2天詢問各醫院意見，決定第1期2000張發完後，第2期發4000張，第三3期再發4000張，共1萬張，會盡快提供給11家責任醫院，旅館預計也會從3家往上增加。

鄭文燦 傳統市場 警察

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