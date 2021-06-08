苗栗移工禁令 人力仲介業者：一定會影響

苗栗縣長徐耀昌昨天公布移工禁止外出命令，引起民眾見仁見智看法，一名經營廠工的人力介業者指出，「當然會影響了！」公司只好配合，移工目前還沒有特別情緒反應。

業者說，疫情爆發後，公司從5月初開始，就派翻譯與移工宣導台灣疫情狀況、確診案數量，及防疫措施，讓移工也同步獲得與相關資訊，也自我保護，苗栗縣政府限制移工外出，目前移工還沒有特別的情緒，公司有合作菜商、日用品商，將來只好定期直送到宿舍。

不過，業者也會擔心，公司宿舍管理人員及翻譯，需要早、晚點名，及第一線接觸，應該列為優先施打疫苗對象，萬一染疫影響層面廣，後果不堪設想。

另家業者指出，徐耀昌講的不清楚，如果家事移工（家庭看護工）都包括進去限制沒有道理，看護工都一人一戶，照顧生活起居，有時需要帶著老人家散步、買菜，不讓看護工外出，勞動部還禁止疫情期間轉換雇主，如果工作契約到期呢？反而造成逃逸，因此這些都行不通。

一名事業主表示，有關外勞管理都交由仲介公司處理，苗栗縣政府規定影響他們不大。