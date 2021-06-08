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美容美髮不停業 鄭文燦：改採防疫指引

中央社 / 桃園8日電

全國3級警戒延長，桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市美容美髮業者原先遭停業至14日，今天起公告改採防疫指引；桃市府經濟發展局表示，只要符合防疫指引的業者就可恢復營業。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，行政院昨天宣布延長全國3級警戒管制為期兩週至6月28日；桃園市政府經濟發展局今天表示，針對桃園實施美容美髮業及營業場所4日起至14日暫停營業，今天起改採防疫指引，遵守的業者可以復業。

鄭文燦上午主持防疫會議後在臉書（Facebook ）直播表示，由於中央宣布3級警戒延長時，沒有針對美容美髮業者進行限制，因此桃園發布美容美髮業者防疫指引，今天發布今天實施，讓桃園跟中央的防疫一致。

鄭文燦表示，美容美髮防疫指引包含7個規範，包含落實實聯制、量體溫，採預約制，從業人員全程戴口罩，座位及候位區採梅花座間隔並須規劃出入動線與人流總量管制，定時消毒處所和器具，禁止提供飲食等，並鼓勵顧客剪完頭髮後回家再洗頭髮。

鄭文燦也說，針對經濟部昨天宣布「超市、超商、百貨、賣場加強3大管制措施」，其中容留管控部分，桃園原本是3平方公尺容留1人，今天起配合中央採取1坪（約3.3平方公尺）容留1人。

鄭文燦也說，桃園市7月份暑期營隊、夏令營、社團活動等，除了有特殊情況要專案辦理，7月31日前其餘一律停止舉辦，後續再視疫情情況調整。

鄭文燦 疫情

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