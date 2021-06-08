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桃園北橫公路羅浮兩路段因雨大坍方 漏夜搶修恢復通車

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
復興工務段搶修後，北橫29.1公里坍方已經清除，上午恢復通車。圖／復興區公所提供
復興工務段搶修後，北橫29.1公里坍方已經清除，上午恢復通車。圖／復興區公所提供

桃園市石門水庫集水區接連降甘霖，復興區北橫公路部分路段山坡土壤水份含量也遽增，昨天下午23.4公里羅浮段發生坍方，到了晚上29.1公里還不到榮華路段也發生坍方，雙雙阻斷北橫交通。

復興區公所秘書周星文表示，經過公路總局第一區養護工程處復興工務漏夜搶修，今天上午都恢復通車，不過因為山坡土壤不穩仍有零星落石，大溪警分局派員在現場交管，提醒和幫忙駕駛人注意行車安全，警方呼籲駕駛人行經北橫路段還是要注意落石和邊坡土壤有無鬆動，遊客也暫時不要走北橫。

周星文說，復興區北橫（台7線）29.1公里道路昨晚坍方阻斷交通，復興工務段契約廠商漏夜清除道部份道路單向通車，先讓上山、下山車通行，現場由羅浮派出所員警交通管制。

另外，昨天下午北橫23.4公里羅浮段現場坍方面積約100平方公尺，雖然山區雨勢斷斷續續，考量該路段是連結前山、後山的主要道路，復興工務段連絡挖土機等機具進駐搶修和清理坍方的土石，雖然昨晚7點30分恢復通行，但是基於安全考量，昨晚9點至今天上午7點，22.8公里處實施預警性封路，管制人員只出不進，用路人提前於118線繞行。

北橫29公里處昨晚也發生坍方。圖／復興區公所提供
北橫29公里處昨晚也發生坍方。圖／復興區公所提供
大溪警分局仍派員巡邏北橫道路交通安全狀況。記者鄭國樑／翻攝
大溪警分局仍派員巡邏北橫道路交通安全狀況。記者鄭國樑／翻攝
北橫23.4羅浮段昨天因為坍方交通中斷，復興工務段漏夜搶修已經通車。記者鄭國樑／翻攝
北橫23.4羅浮段昨天因為坍方交通中斷，復興工務段漏夜搶修已經通車。記者鄭國樑／翻攝

北橫 石門水庫 落石

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