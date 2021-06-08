桃園北橫公路羅浮兩路段因雨大坍方 漏夜搶修恢復通車

桃園市石門水庫集水區接連降甘霖，復興區北橫公路部分路段山坡土壤水份含量也遽增，昨天下午23.4公里羅浮段發生坍方，到了晚上29.1公里還不到榮華路段也發生坍方，雙雙阻斷北橫交通。

復興區公所秘書周星文表示，經過公路總局第一區養護工程處復興工務漏夜搶修，今天上午都恢復通車，不過因為山坡土壤不穩仍有零星落石，大溪警分局派員在現場交管，提醒和幫忙駕駛人注意行車安全，警方呼籲駕駛人行經北橫路段還是要注意落石和邊坡土壤有無鬆動，遊客也暫時不要走北橫。

周星文說，復興區北橫（台7線）29.1公里道路昨晚坍方阻斷交通，復興工務段契約廠商漏夜清除道部份道路單向通車，先讓上山、下山車通行，現場由羅浮派出所員警交通管制。