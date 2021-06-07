桃園醫護住宿券量少惹議 市府：有需求會持續供應

桃園市昨宣布發放「醫護人員安心旅館住宿券」，首波印製2000張，有醫護表示數量偏少，也有人反映距離工作地太遠，市府表示，首波2000張是試水溫，只要有需求就繼續增印，並且持續募集更多旅館業者加入。

有護理師反映醫護住宿券每人每張只能住一晚，數量恐不足，桃園市觀光旅遊局表示，第一波先釋出2000張是測試需求，因各醫院情況不一，需求可能也不同，希望資源能充分利用，若後續醫護人員有更多需求，會繼續加印，經費則尋求企業贊助。

針對旅館只有龜山區、桃園區、中壢區3家，有醫護認為離服務醫院太遠，觀旅局表示，目前還在邀集更多業者加入，希望桃院的醫護能透過住宿券得到更多休息空間。

有北榮桃園分院的護理師表示，近期因疫情業務繁重，住飯店確實可稍微緩解身心壓力，但每張只能住1晚，第一波數量也很少，加上有其他醫院的同業反映飯店離醫院太遠，認為幫助有限。

也有其他醫院的護理師表示，醫院病菌很多，外宿可避免傳染給家中抵抗力不好的老人、小孩，1人睡1間房也可避免不必要接觸。

市府表示，首波醫護住宿券已印製完成，今日下午將陸續寄出，11家責任醫院預計明日會收到，第一波先發1000張，剩下1000張視首波使用率再分配，憑住宿券及職員證每人可免費入住1晚，採1人1室、單張大床以上房型，合作飯店包括龜山華夏飯店、桃園翰品酒店、中壢米堤飯店等3家。