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停課不停學再延長 鄭文燦：桃園3有線CH3播教學到7月2日
桃園市長鄭文燦今天下午前往北桃園、北健、南桃園3家有線電視公司，視察有線電視CH3公用頻道進行停課不停學教學影片播映現況，向3家業者頒贈感謝狀感謝，鄭文燦表示，停課不停學政策，教育局推出國中名師講座線上直播學習課程、雙語小學堂學習進行式國小課程，透過3家有線電視的CH3公用頻道播出，將到7月2日止，確保學生居家學習不中斷。
桃園市政府透過北桃園、北健、南桃園3家有線電視釋出的CH3公用頻道播出相關學習課程影片，到7月2日止，每周一至周五、上午9時至11時、下午2時至4時，每天播映4小時各年級相關領域科目學習課程影片，讓桃園市國中小學生，可用YouTube頻道觀看直播教學，也可透過有線電視學習，讓學生停課在家繼續課我程學習。
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