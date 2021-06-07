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影／豪大雨過境！台7線道路坍方 桃園大溪警交通管制

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市復興區台7線23.4公里處今日下午，因豪雨造成落石坍方，造成台7線交通雙向中斷無法通行。記者朱冠諭／翻攝
桃園市復興區台7線23.4公里處今日下午，因豪雨造成落石坍方，造成台7線交通雙向中斷無法通行。記者朱冠諭／翻攝

梅雨滯留鋒面為桃園帶來豪大雨，桃園市復興區台7線23.4公里處，今日下午5點多，因豪雨造成落石坍方，道路出現落石、坍方、樹木橫倒，台7線交通雙向中斷無法通行，桃園市大溪分局羅浮派出所立即派警力於坍方處警戒及管制，並通知復興工務段派員處理，大溪分局呼籲，欲行駛該路段的用路人請提前改道，注意行車安全。

氣象局即時雨量觀測資料，復興區3小時內累積雨量，復興測站8毫米、嘎色鬧分校21.5毫米、霞雲站8毫米、巴陵站37毫米、高坡國小13毫米、嘎拉賀18毫米、高義21毫米、蘇樂19毫米。

今午後山區降雨量大，山坡土石不穩定，除了有道路落石坍方，市府表示，復興區淹水達二級警戒，如持續降雨，包括三光里、華陵里、高義里、義盛里等易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水，請居民即時注意淹水通報及應變。

桃園市復興區台7線23.4公里處今日下午，因豪雨造成落石坍方，造成台7線交通雙向中斷無法通行。記者朱冠諭／翻攝
桃園市復興區台7線23.4公里處今日下午，因豪雨造成落石坍方，造成台7線交通雙向中斷無法通行。記者朱冠諭／翻攝

淹水 雨量 落石 梅雨

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