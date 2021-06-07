桃園醫護住宿券今天發 醫護：有幫助但有限

桃園市長鄭文燦昨天宣布，將發放「醫護人員安心旅館住宿券」，首波印製2000張，市府觀旅局表示今日下午起先發放1000張，按11家責任醫院醫護人數分配，有醫護人員表示，近期業務繁重，確實可稍微紓壓，但券的數量不多，幫助有限。

昨日市府宣布發放住宿券後，有醫院陸續接獲員工、家屬詢問領取方式，且爭取意願積極，但由於未接獲主管機關公文，不知何時拿到，一時無法回答。

市府觀旅局表示，首波住宿券已印製完成，今日下午將陸續寄出，11家責任醫院預計明日會收到，第一波先發1000張，剩下1000張視首波使用率再分配，憑住宿券及職員證每人可免費入住1晚，採1人1室、單張大床以上房型，合作飯店包括龜山華夏飯店、桃園翰品酒店、中壢米堤飯店等3家。

有北榮桃園分院的護理師表示，近期因疫情業務繁重，住飯店確實可稍微緩解身心壓力，但每張只能住1晚，目前看來數量也很少，加上有其他醫院的同業反映飯店離醫院太遠，認為幫助有限。

有醫院表示，1000張分發給11家醫院，平均每家分不到100張，拿到之後尚需研議如何分配、誰先領，才會發放，也不排除用抽籤方式。

根據衛生福利部108年度統計，桃園市在醫院服務的西醫師有2880人，護理師有9625人，共1萬2505人。