聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園市場管單雙分流挨罵 鄭文燦：強制稽查市府來做
桃園市政府祭出傳統市場採買身分證單雙分流，近日龜山區興達黃昏市場管理人PO文配合市府執行單雙分流，遭民眾指責、漫罵十分灰心。市長鄭文燦今天下午表示，身分證單雙分流的目的是讓傳統市場降載分流，目前抽檢大概9成多民眾配合，謾罵與衝突是很少個案，今後自治會多做勸導，強制稽查由市府人力加上協勤民力執行。
市府為避免傳統市場採買人潮群聚，成為防疫破口，推出身分證單雙號採買分流措施，卻因沒有相關罰則，傳統市場自治會、攤商夾在顧客及生意中間，多數攤商及自治會坦言檢查身分證「很難執行」，龜山區興達黃婚
市場攤商管理人勸導執行市府單雙分流，卻遭民眾漫罵，十分灰心。
鄭文燦說，傳統市場降載分流，採取身分證字號單雙分流，市府執行抽檢是由經發局、警察局和區公所人力，之外找協勤民力勸導，目前抽檢結果9成民眾按單雙分流，已達到分流效果，面對攤商和顧客，請自治會多做宣導，讓攤商配合不外帶、不內用政策，至於強制稽查部分，包括戴口罩、禁內用、不群聚規定，及身分證單雙分流，由整個市府的稽查人力、加上協勤民力來執行。
鄭文燦說，為讓傳統市場防疫的整體管理更有績效，市府採取公、民營市場入口縮減，目前公有市場人口從原來97個入口，已縮減成50幾個，縮減30幾個入口，便於執行稽查，漫罵衝突是少數個案，他希望市民大家一起努力，讓傳統市場人流達到降載、減半效果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言