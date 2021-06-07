桃園市場管單雙分流挨罵 鄭文燦：強制稽查市府來做

桃園市政府祭出傳統市場採買身分證單雙分流，近日龜山區興達黃昏市場管理人PO文配合市府執行單雙分流，遭民眾指責、漫罵十分灰心。市長鄭文燦今天下午表示，身分證單雙分流的目的是讓傳統市場降載分流，目前抽檢大概9成多民眾配合，謾罵與衝突是很少個案，今後自治會多做勸導，強制稽查由市府人力加上協勤民力執行。

市府為避免傳統市場採買人潮群聚，成為防疫破口，推出身分證單雙號採買分流措施，卻因沒有相關罰則，傳統市場自治會、攤商夾在顧客及生意中間，多數攤商及自治會坦言檢查身分證「很難執行」，龜山區興達黃婚

市場攤商管理人勸導執行市府單雙分流，卻遭民眾漫罵，十分灰心。

鄭文燦說，傳統市場降載分流，採取身分證字號單雙分流，市府執行抽檢是由經發局、警察局和區公所人力，之外找協勤民力勸導，目前抽檢結果9成民眾按單雙分流，已達到分流效果，面對攤商和顧客，請自治會多做宣導，讓攤商配合不外帶、不內用政策，至於強制稽查部分，包括戴口罩、禁內用、不群聚規定，及身分證單雙分流，由整個市府的稽查人力、加上協勤民力來執行。