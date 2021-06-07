桃園中路採檢站完工 桃園添7社區採檢站篩檢打疫苗
疫情嚴峻，民眾希望施打疫苗，桃園市政府趕建社區採檢站，市長鄭文燦今天上午前往桃園區中路運動公園旁，視察剛剛完工的中路採檢站，他表示，為減輕11家責任醫院醫療負擔，市府已完成建置包括中路採檢站在內的6處社區採檢站，尚有蘆竹東溪路網球場站施工中，全市總共7處社區採檢站將視疫情變化，可轉型疫苗接種站，強化疫情應變能力。
中路採檢站建置6個採檢口分流採檢、3個掛號台及民眾採檢動線、檢疫人員檢疫、後場管制區域，6個採檢口旁，設置3座洗手槽，方便檢疫人員採檢後即時清潔，也有疫苗存放冰櫃、更衣室、休息室及採檢人員專用廁所等，室內檢疫作業區有空調管控，採檢窗口高度符合人體工學及無障礙需求，完善動線分流讓醫護安心採檢。
鄭文燦表示，建置一個社區採檢站經費大約200萬元，中路採檢站感謝國際獅子會300G2區總監魏淑蓮及獅友支援，目前桃園已完成桃園巨蛋、中壢中正公園、龍潭圖書館、八德陽光社區公園、中壢龍岡天幕球場及中路共6處社區採檢站，蘆竹東溪路網球場採檢站施工中，預計本周完工，屆時全市共7處社區採檢站。
未來新增的7處社區採檢站，將保留桃園中路、中壢中正公園2處採檢站做為PCR核酸檢測之處，其餘各採檢站支援外籍移工快篩工作，預計2周內執行完成，將以高標準來鞏固桃園社區防線。
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