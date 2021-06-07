快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

竹縣首座大型疫苗接種站建置完成 徵募近80名醫護支援

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣首座大型疫苗接種站設置在新竹縣體育館戶外迴廊，今天已建置完成，縣長楊文科（左二）等人前往視察。記者陳斯穎／攝影
新竹縣首座大型疫苗接種站設置在新竹縣體育館戶外迴廊，今天已建置完成，縣長楊文科（左二）等人前往視察。記者陳斯穎／攝影

新竹縣首座大型疫苗接種站設置在新竹縣體育館戶外迴廊，並徵募近80名熱血醫護排班支援疫苗接種，待疫苗到貨後可立即依序為民眾免費施打疫苗，預估體育館接種站一天可接種1000劑，而全縣各接種站的目標接種量是日拚1萬劑。

新竹縣長楊文科今天偕同新竹縣醫師公會理事長古有韾等人前往視察，楊文科表示，鑑於竹竹苗防疫作戰聯盟成立必需加強防疫力道，特別指示衛生、工務單位假日趕工大型疫苗接種站，一旦疫苗大量到貨後就可即刻啟動大型接種站接種作業。

此處場地既通風又寬敞，衛生局表示，位於戶外的大型接種站動線接近200公尺，在工務處協助下，相關照明及電力設備、環保廁所、指引看板、保持社交距離的地貼、分隔紅龍都已準備就緒。

而場地布置和施打流程在醫師公會協助下，也已建置妥當，毗鄰的體育場有500個汽車停車位，方便民眾停車。新竹縣醫師公會表示，醫護將分組排班，初期規畫每日3到5組。

衛生局說，目前縣內疫苗接種的合約醫療院所包括8家醫院、13家衛生所、8家診所、社區接種站10站以及體育館大型接種站。8家醫院每天可接種4000劑、衛生所每天可接種1300人次、8家診所每天可接種400人次，10個社區接種站每天接種800劑。

另外，竹東鎮、湖口鄉也正規畫高規格防疫的大型接種站，並接洽竹北地區更多診所加入施打新冠疫苗的行列。

衛生局也提醒民眾，即使完成疫苗接種，仍應持續落實勤洗手、佩戴口罩、咳嗽禮節等個人衛生習慣，避免出入人多擁擠的場所。

衛生局 新冠疫苗 新竹

延伸閱讀

新竹縣今增3確診 包含京元、機構群聚及萬華活動史接觸者

蔡英文欽點組「竹竹苗防疫作戰聯盟」 林智堅允協助致電楊文科、徐耀昌

竹縣今0確診 將成立竹科行動快篩部隊

竹縣新增1確診 曾與桃園確診者相約到桃園看廠房

相關新聞

桃園醫護住宿券量少惹議 市府：有需求會持續供應

桃園市昨宣布發放「醫護人員安心旅館住宿券」，首波印製2000張，有醫護表示數量偏少，也有人反映距離工作地太遠，市府表示，...

影／豪大雨過境！台7線道路坍方 桃園大溪警交通管制

梅雨滯留鋒面為桃園帶來豪大雨，桃園市復興區台7線23.4公里處，今日下午5點多，因豪雨造成落石坍方，道路出現落石、坍方、...

桃園醫護住宿券今天發 醫護：有幫助但有限

桃園市長鄭文燦昨天宣布，將發放「醫護人員安心旅館住宿券」，首波印製2000張，市府觀旅局表示今日下午起先發放1000張，...

桃園市場管單雙分流挨罵 鄭文燦：強制稽查市府來做

桃園市政府祭出傳統市場採買身分證單雙分流，近日龜山區興達黃昏市場管理人PO文配合市府執行單雙分流，遭民眾指責、漫罵十分灰...

防疫不忘拚經濟 竹北立體停車場BOT案明年中開幕

疫情當前，在維持防疫相關規定下，政府與民間投資仍持續進行，以降低疫情對公共工程影響，今（7）日竹北市自強七街立體停車場B...

竹縣首座大型疫苗接種站建置完成 徵募近80名醫護支援

新竹縣首座大型疫苗接種站設置在新竹縣體育館戶外迴廊，並徵募近80名熱血醫護排班支援疫苗接種，待疫苗到貨後可立即依序為民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。