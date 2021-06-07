竹縣首座大型疫苗接種站建置完成 徵募近80名醫護支援

新竹縣首座大型疫苗接種站設置在新竹縣體育館戶外迴廊，並徵募近80名熱血醫護排班支援疫苗接種，待疫苗到貨後可立即依序為民眾免費施打疫苗，預估體育館接種站一天可接種1000劑，而全縣各接種站的目標接種量是日拚1萬劑。

新竹縣長楊文科今天偕同新竹縣醫師公會理事長古有韾等人前往視察，楊文科表示，鑑於竹竹苗防疫作戰聯盟成立必需加強防疫力道，特別指示衛生、工務單位假日趕工大型疫苗接種站，一旦疫苗大量到貨後就可即刻啟動大型接種站接種作業。

此處場地既通風又寬敞，衛生局表示，位於戶外的大型接種站動線接近200公尺，在工務處協助下，相關照明及電力設備、環保廁所、指引看板、保持社交距離的地貼、分隔紅龍都已準備就緒。

而場地布置和施打流程在醫師公會協助下，也已建置妥當，毗鄰的體育場有500個汽車停車位，方便民眾停車。新竹縣醫師公會表示，醫護將分組排班，初期規畫每日3到5組。

衛生局說，目前縣內疫苗接種的合約醫療院所包括8家醫院、13家衛生所、8家診所、社區接種站10站以及體育館大型接種站。8家醫院每天可接種4000劑、衛生所每天可接種1300人次、8家診所每天可接種400人次，10個社區接種站每天接種800劑。

另外，竹東鎮、湖口鄉也正規畫高規格防疫的大型接種站，並接洽竹北地區更多診所加入施打新冠疫苗的行列。

衛生局也提醒民眾，即使完成疫苗接種，仍應持續落實勤洗手、佩戴口罩、咳嗽禮節等個人衛生習慣，避免出入人多擁擠的場所。