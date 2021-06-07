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竹北自強七街停車場及影城今上梁 預計明年中開幕

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹北市自強七街停車場用地BOT案，規畫以3年時間打造影城及立體車場，預計明年年中開幕營運。圖／新竹縣政府提供
竹北市自強七街停車場用地BOT案，規畫以3年時間打造影城及立體車場，預計明年年中開幕營運。圖／新竹縣政府提供

為解決竹北市自強南路商圈停車位不足問題，新竹縣政府2019年成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，以3年時間打造影城及立體車場，該工程今天舉辦上梁典禮，目前工程進度符合預期，未來半年將進行室內裝修及招商作業，預計明年年中開幕營運。

縣府在2019年與龍享廣場股公司簽訂興建營運契約，許可業者營運年限為50年，去年4月開工，規畫立體停車場，並引進現代化影城，民間投資金額達16億元。

縣長楊文科表示，疫情當前，感謝龍享廣場股公司及英城營造股公司，對於公共建設仍持續不斷努力，縣府除要求工程品質，更要求依照中央疫情指揮中心公布的指引及縣府相關防疫政策，落實工地防疫及管理措施。

該BOT案未來將提供599席汽車格及267席機車格，並導入智慧化綠能停車系統，提升停車入場、離場及繳費等速度，期望能對當地地區停車需求有所舒緩，更讓竹北停車更科技化，同時創造近千人的就業機會。

龍享廣場公司董事長魏博元說，此案是新竹縣重要重大的停車場設施BOT招商案，規畫地下一層地上十層，在竹北市打造五星級電影院與特色美食商城，影城將擁有15個影廳共1500個席位，未來視疫情發展如順利，期望在明年年中開幕。

另外，為敦親睦鄰，此案也打造300坪公益空間，提供新竹縣居民多元化的生活消費及休閒享受，除了服務新竹縣龐大的消費人口外，必定成為吸引大新竹及苗栗地區旅客前來消費的新亮點。

新竹縣政府2019年成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，以3年時間打造影城及立體車場，該工程今天舉辦上梁典禮。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府2019年成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，以3年時間打造影城及立體車場，該工程今天舉辦上梁典禮。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府2019年成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，以3年時間打造影城及立體車場，該工程今天舉辦上梁典禮。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府2019年成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，以3年時間打造影城及立體車場，該工程今天舉辦上梁典禮。記者陳斯穎／攝影

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