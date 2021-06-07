中央推傳統市場5大管制 鄭文燦：紐澤西護欄縮減出口

經濟部昨日在指揮中心記者會表示，將針對傳統市集推出5項人流管制措施，桃園市長鄭文燦表示，已針對公營市場縮減入口，民營市場則可用車阻器、阻隔版或紐澤西護欄縮減出口，稽查小組也會分配人力駐點。

鄭文燦表示，桃園傳統市場分流已執行一段時間，今後會執行中央發布的新規定，包括入口管制、駐點稽查以及流動攤販的取締，還有核心區的停留時間跟區域的限制，務必做到單雙分流，強制戴口罩、禁止內用，以及盡量縮短採買時間。

鄭文燦說，日前已針對公營市場做入口數縮減，民營市場則建議用車阻器、出入口阻隔版，甚至以紐澤西護欄縮減出口，原本由警察局、經發局、公所組成傳統市場的聯合稽查小組，也會動用一部分協勤民力駐點，希望50個市場早市、黃昏市都要落實。夜市目前則是仍停業中。

經濟部次長林全能昨表示，人流管制措師將擴大管制至周邊攤販，明定核心營業時間、管制路段等，場內外皆要管理。也將與地方政府合作，協助督導推動，希望民眾採買行為控制在1小時內。另，出入口也要管制，採容留人數、落實實聯制、維持社交距離，可臨時阻隔通行，並動員公所人力派員駐守、查核。場外也將派警察取締流動攤販，各地政府可擴大管制。