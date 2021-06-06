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陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

嚴防移工群聚 桃園明起5天查工廠及宿舍分艙分流

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦宣布明天起5天檢查超過50名移工的工廠、宿舍。圖／市府提供
桃園市長鄭文燦宣布明天起5天檢查超過50名移工的工廠、宿舍。圖／市府提供

京元及超豐電子外籍移工群聚感染嚴重，桃園市長鄭文燦今天下午表示，桃園僱用移工超過50人的工廠309家、集中式安置超過50人以上的移工宿舍400家，市政府將與勞動部相關單位將在明天起一連五天內，將前往各工廠、移工宿舍檢查移工分艙分流措施，嚴防各廠、移工宿舍群聚感染，確保移工安全。

桃園市移籍移工總共11.6萬人，社福看護幫佣移工約2.5萬人、工廠型產業移工9萬多人，是全國最大外籍移工基地，因應外籍移工群聚感染事件，桃竹竹苗組成防疫聯盟，確實檢查各工廠、各移工宿舍分艙分流措施，確保移工居住、工作防疫安全。

鄭文燦說，明天起未來5天內，根據中央制定的要點，市府將與勞動部等單位一起針對桃園僱用移工超過50人以上的工廠309家，進行分艙分流檢查，包括不得跨廠區支援、不得轉換雇主、產線不得互相混淆。

另外，針對桃園集中式安置移工超過50人以上的移工宿舍近400家，也自明天起一連5天內，進行移工分流、分區、分工、分時段檢查，包括移工在宿舍、共同生活區域的卡拉OK、運動設施都要停用，宿舍餐飲、沐浴、盥洗也要分時段、分流，避免群聚感染，透過這項檢查，希望移工居住、工作都能夠得到保障。

移工 宿舍 疫情 鄭文燦

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