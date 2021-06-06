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水位突降？淤泥排放？ 桃園老街溪大量魚群暴斃

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市老街溪流經區域傳出大量魚群暴斃，魚屍散發陣陣惡臭，市府水務局目前已清除400公斤、約1000條左右魚屍。圖／桃園市水務局提供
桃園市老街溪流經區域傳出大量魚群暴斃，魚屍散發陣陣惡臭，市府水務局目前已清除400公斤、約1000條左右魚屍。圖／桃園市水務局提供

桃園市老街溪流經區域傳出大量魚群暴斃，估計有上千隻魚死亡，魚屍散發陣陣惡臭，不少附近住戶擔憂會造成河川汙染。市府水務局今天表示，已接到民眾通報，目前已清除400公斤、約1000條左右魚屍，據了解死因可能是大雨後水位下降導致魚群擱淺，部分死因則是泥水混濁，環保局正在採樣稽查中。

平鎮區新勢里里長陳秀榮說，昨天早上她行經老街溪時發現溪流遍布汙泥，立刻通報市政信箱，後來桃園午後下起大雨，溪水暴漲，各地開始傳出有大量魚群暴斃，今天市府已派員清除魚屍，她下午到現場查看時，發現還有一些魚屍尚未清理完畢。

水務局長劉振宇表示，研判魚群暴斃原因與周末豪大雨導致溪水暴漲有關，大雨後水位下降，才導致魚群擱淺岸邊；至於是否有廠商趁豪大雨排放汙泥或廢水，已請環保局檢測水質，目前正在等待結果。

針對民眾指出，老街溪汙泥是由台灣自來水公司的淨水廠排出，自來水公司二區處副處長郭文彬表示，這次緊急將淤泥外排，是經過水利署決議，排放前也有通報桃園市環保局，他認為這次魚群暴斃應與排放汙泥無關，否則上游魚群應也有類似狀況。

郭文彬進一步解釋，正常情況下，汙泥不會外排，而是送到合適地點處置，但近期石門水庫降下大雨，先前水庫水位較低，底層蓄水含泥量高，加上瞬間雨量沖刷地表，導致近期原水濁度飆升，若不處理恐會影響後續供水。

桃園市老街溪流經區域傳出大量魚群暴斃，魚屍散發陣陣惡臭，市府水務局目前已清除400公斤、約1000條左右魚屍。記者朱冠諭／攝影
桃園市老街溪流經區域傳出大量魚群暴斃，魚屍散發陣陣惡臭，市府水務局目前已清除400公斤、約1000條左右魚屍。記者朱冠諭／攝影
桃園市老街溪流經區域傳出大量魚群暴斃，魚屍散發陣陣惡臭，市府水務局目前已清除400公斤、約1000條左右魚屍。圖／桃園市水務局提供
桃園市老街溪流經區域傳出大量魚群暴斃，魚屍散發陣陣惡臭，市府水務局目前已清除400公斤、約1000條左右魚屍。圖／桃園市水務局提供

石門水庫 老街 河川汙染

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