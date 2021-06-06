桃園市119話務增去年接33萬通 鄭文燦親慰勞

桃園市消防局119過去3年報案電話數持續增加，去年（109年度）33萬通，年增8%，加上5月新冠案例暴增，出勤量大增，市長鄭文燦今赴119指揮中心，關心各分隊新冠救護案件派遣出勤情形，並致贈慰問品慰勞119派遣人員。

桃園市消防局指出，桃園市近年119受理報案電話有逐年上升趨勢，107年度為29萬2999件、108年度30萬8975件、109年度33萬4405件。

其中，109年度每日平均接收900餘件電話，不僅年增8％、近3萬件，因應疫情每通都還要特別詢問TOCC等防疫資訊，業務負荷量大增；桃園市目前新冠勤務已出動1287車，送醫1398人，其中確診通報655人。

市長鄭文燦今上午防疫會後，特赴桃園市消防局119救災救護指揮中心關心各分隊新冠救護案件派遣出勤情形，並致贈慰問品，嘉勉119派遣人員辛勤表現，並期許每位同仁繼續堅守崗位。