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桃園市119話務增去年接33萬通 鄭文燦親慰勞

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
鄭文燦慰勞119派遣人員。圖／桃園市消防局提供
鄭文燦慰勞119派遣人員。圖／桃園市消防局提供

桃園市消防局119過去3年報案電話數持續增加，去年（109年度）33萬通，年增8%，加上5月新冠案例暴增，出勤量大增，市長鄭文燦今赴119指揮中心，關心各分隊新冠救護案件派遣出勤情形，並致贈慰問品慰勞119派遣人員。

桃園市消防局指出，桃園市近年119受理報案電話有逐年上升趨勢，107年度為29萬2999件、108年度30萬8975件、109年度33萬4405件。

其中，109年度每日平均接收900餘件電話，不僅年增8％、近3萬件，因應疫情每通都還要特別詢問TOCC等防疫資訊，業務負荷量大增；桃園市目前新冠勤務已出動1287車，送醫1398人，其中確診通報655人。

市長鄭文燦今上午防疫會後，特赴桃園市消防局119救災救護指揮中心關心各分隊新冠救護案件派遣出勤情形，並致贈慰問品，嘉勉119派遣人員辛勤表現，並期許每位同仁繼續堅守崗位。

桃園市消防局2日指出，新冠肺炎救護案件勤務去年為453件，今年至5月底則已有769件，月平均件數分別是41件、139件，相差多達3倍。以今年出勤車次來看，5月疫情爆發有493件，相比4月有30件、3月僅17件成強烈對比。

鄭文燦赴119指揮中心了解各分隊新冠救護案件出勤情形。圖／桃園市消防局提供
鄭文燦赴119指揮中心了解各分隊新冠救護案件出勤情形。圖／桃園市消防局提供
疫情爆發，桃園市消防局5月出勤493件新冠勤務，是4月的16倍。圖／桃園市消防局提供
疫情爆發，桃園市消防局5月出勤493件新冠勤務，是4月的16倍。圖／桃園市消防局提供

鄭文燦 新冠肺炎

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