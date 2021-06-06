桃園市119話務增去年接33萬通 鄭文燦親慰勞
桃園市消防局119過去3年報案電話數持續增加，去年（109年度）33萬通，年增8%，加上5月新冠案例暴增，出勤量大增，市長鄭文燦今赴119指揮中心，關心各分隊新冠救護案件派遣出勤情形，並致贈慰問品慰勞119派遣人員。
桃園市消防局指出，桃園市近年119受理報案電話有逐年上升趨勢，107年度為29萬2999件、108年度30萬8975件、109年度33萬4405件。
其中，109年度每日平均接收900餘件電話，不僅年增8％、近3萬件，因應疫情每通都還要特別詢問TOCC等防疫資訊，業務負荷量大增；桃園市目前新冠勤務已出動1287車，送醫1398人，其中確診通報655人。
市長鄭文燦今上午防疫會後，特赴桃園市消防局119救災救護指揮中心關心各分隊新冠救護案件派遣出勤情形，並致贈慰問品，嘉勉119派遣人員辛勤表現，並期許每位同仁繼續堅守崗位。
桃園市消防局2日指出，新冠肺炎救護案件勤務去年為453件，今年至5月底則已有769件，月平均件數分別是41件、139件，相差多達3倍。以今年出勤車次來看，5月疫情爆發有493件，相比4月有30件、3月僅17件成強烈對比。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言