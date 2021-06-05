石門水庫水位水量續升高 網友祈午後大雨灌飽滿

石門水庫集水區連續兩周有效降雨，昨天集水區一整天平均降雨量35.8毫米，石門雨量觀測站累計降雨量更達到130毫米，水位水量都明顯升高；水庫今天中午水位已經升到215.59公尺，蓄水量超過4000萬噸，來到4147.06萬噸，蓄水率也突破20%，上升至20.5%。

桃園市今天中午以前市區、山區沒有明顯降雨，石門水庫集水區平均累計降雨4.8毫米，不少網友已經在桃園市政府觀旅局即時影像聊天室祈雨，觀旅局這個影像在YouTube人氣高，除了先前增加特寫、輕音樂，這周現在還添加本土樂團演唱曲。

中央氣象局長鄭明典上午在臉書PO出一張衛星雲圖，表示有排隊成列的強對流胞，是很常見的一類梅雨雨型，這種型態出現，上面的強對流胞的生命期會拉長，影響時間比一般午後對流長很多，更重要的是，這種強對流胞通常移動緩慢，所以對地面觀測來說，就是降雨持續性高。文中並附上氣象局定量降雨預測圖網址