影／苗栗超豐電子9確診 廠方搭棚今起快篩4千人

繼封測大廠京元電子爆發移工群聚感染之後，鄰近的苗栗竹南封測廠超豐電子也有9人確診，超豐電子今天起一連4天將快篩4300名員工，廠方已在廠區內空曠處搭棚，一早就展開快篩作業，移工分批到場受檢，現場拉出距離且較有秩序，尚無群聚疑慮。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨晚表示，京元電和超豐電子廠的移工屬同家仲介公司，仲介公司旗下有4間宿舍，供近2千名移工居住，地點都在苗栗，有些房間1人1室，有些則是多人1室、共用衛浴設備，中央會協助地方及廠商進行防疫，避免感染擴大。

超豐電子位於竹南鎮公義路上，由於傳出已有外籍員工確診，今天出入廠區的人車不多，廠方則已經在廠區搭起戶外帳篷，依照動線設置座位等候區，並有醫護人員引導接受快篩，由於快篩窗口多，快篩人潮消化的很快，今天前來受檢者也幾乎都是外籍移工，按指示完成快篩離去，也有人員定期在移工坐過的等候區位子清潔消毒。