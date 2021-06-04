自來水管線遷移 桃園12里將暫停供水

因應桃園捷運綠線G10站工程，台灣自來水公司第二區管理處6月11、12日將辦理「桃園區大興西路管線遷移工程」，預計桃園區有12個里會停水，蘆竹區也有部分街道會減壓供水。桃園市經發局呼籲民眾提早儲水備用，注意及避免停水期間馬達空轉情況。

經發局指出，台水公司管線遷移工程將於11日晚上10時開始，預計12日下午4時完成，影響供水範圍包括桃園、蘆竹2區。

停水區域有桃園區莊敬里、長德里、慈文里、中寧里、新埔里、寶安里、瑞慶里、自強里、明德里、同安里、同德里和汴洲里；減壓供水區域有蘆竹區新南路一段、中正路、南崁路一段和南山路一段沿線街道巷弄。

經濟發展局表示，請民眾提前6小時儲水，避免停水前一刻大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲情況，停水期間也請關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久造成損壞。