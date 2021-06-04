自來水管線遷移 桃園12里將暫停供水

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

因應桃園捷運綠線G10站工程，台灣自來水公司第二區管理處6月11、12日將辦理「桃園區大興西路管線遷移工程」，預計桃園區有12個里會停水，蘆竹區也有部分街道會減壓供水。桃園市經發局呼籲民眾提早儲水備用，注意及避免停水期間馬達空轉情況。

經發局指出，台水公司管線遷移工程將於11日晚上10時開始，預計12日下午4時完成，影響供水範圍包括桃園、蘆竹2區。

停水區域有桃園區莊敬里、長德里、慈文里、中寧里、新埔里、寶安里、瑞慶里、自強里、明德里、同安里、同德里和汴洲里；減壓供水區域有蘆竹區新南路一段、中正路、南崁路一段和南山路一段沿線街道巷弄。

經濟發展局表示，請民眾提前6小時儲水，避免停水前一刻大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲情況，停水期間也請關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久造成損壞。

停水 移工 捷運

延伸閱讀

桃園新冠肺炎確診者足跡 3家全聯上榜

盼颱風解渴！ 石門水庫防汛整備 中庄池蓄滿500萬噸水

守住桃園防線 鄭文燦：居服員、殯葬業者一律打疫苗

桃園推量販店人流減半 小型業者嘆：不知民間疾苦

相關新聞

石門水庫集水區颱風雨即時影像鏡頭模糊 網友：裝雨刷

彩雲颱風往北移，桃園市大溪、龜山下午大雨，大溪3小時累積降雨量已經達到100毫米，消防局啟動災情調查，初步回報雨勢大幸未...

業績慘澹也要拋磚引玉 內灣野薑花粽名店捐千顆粽子

內灣知名的伴手禮名店「彭老師野薑花粽」，今天上午向新竹縣政府捐出1200顆野薑花粽，希望能夠在端午節前慰勞防疫人員；店家...

苗栗京元電群聚擴大 林智堅：若有需求全力協助

苗栗京元電子移工群聚擴大，今天再新增32例，累計77人確診。新竹市長林智堅下午澄清說，目前沒有相關確診者收治在新竹的醫院...

桃園新冠肺炎確診者足跡 3家全聯上榜

桃園今天新增11例新冠肺炎確診個案，其中以龜山4例最多，桃園、大園和大溪各有2例，八德1例。目前全市累積確診個案393例...

苗栗京元電爆發群聚感染 竹縣提供高風險縣民公費篩檢

新竹縣長楊文科今天下午在疫調說明記者會上，除了公布1例竹北市的女學生確診，另針對苗栗縣竹南鎮京元電子廠發生的員工群聚感染...

新竹縣疫情急難紓困7日開放申請 可電話洽詢鄉鎮市公所

衛福部公布因應疫情擴大急難紓困實施計畫，今天開放線上查詢系統，新竹縣府也表示7日開放線上申請，除了衛福部福利諮詢專線19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。