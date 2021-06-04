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業績慘澹也要拋磚引玉 內灣野薑花粽名店捐千顆粽子

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
野薑花名店捐千顆粽子慰勞防疫人員，創辦人彭瑞雲（左2）希望能夠藉此舉拋磚引玉。圖／縣府提供
野薑花名店捐千顆粽子慰勞防疫人員，創辦人彭瑞雲（左2）希望能夠藉此舉拋磚引玉。圖／縣府提供

內灣知名的伴手禮名店「彭老師野薑花粽」，今天上午向新竹縣政府捐出1200顆野薑花粽，希望能夠在端午節前慰勞防疫人員；店家表示，內灣老街自從疫情以來非常冷清，完全沒有遊客蹤跡，他們也是實體業績掛零，不過仍期盼能夠拋磚引玉，讓更多民眾及企業為防疫英雄加油。

野薑花粽名店創辦人彭瑞雲說，這波疫情來勢洶洶，雖然今年則靠著網路平台銷售，創下比往年更好的線上業績，但內灣老街冷冷清清，門市業績幾乎都掛零，但也慶幸遊客都減少出門，靠著在家防疫的「宅經濟」，讓他們能夠繼續傳遞好滋味。

這次店家捐出的千顆野薑花粽，將全數捐贈給新竹縣第一線的防疫人員，包含每天都處於備戰狀態的衛生局、警察局、消防局及環保局等單位，讓第一線防疫英雄能在端午節前收到最應景的粽子美食，讓他們感受到社會的溫暖與支持。

縣長楊文科也特別感謝店家暖心之舉，還說創辦人彭瑞雲是內灣社區發展協會第一屆理事長，過去更曾在內灣國小任教，退休後靠著將內灣的特色野薑花根部磨粉加入客家粽的饀料中，搭配容易消化的壽司米取代傳統的糯米。成功打響內灣野薑花粽名號，更連續多年被列為國宴菜單之一。

彭瑞雲則表示，因為看到第一線防疫人員的辛苦，也慶幸自己的生意能在疫情期間站穩腳步，基於回饋社會的心，才會選擇捐粽子，希望這1000顆葷粽及200顆素粽，能夠撫慰防疫人員的心及胃，更希望拋磚引玉，帶動更多民眾及企業關心防疫英雄。

內灣 疫情

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