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竹市府設竹科專案篩檢站 6月5日啟用服務4千移工

中央社 / 新竹市4日電

因應鄰近縣市科技大廠移工群聚感染案，新竹市政府設立臨時性的「竹科專案篩檢站」，為新竹科學園區的移工篩檢，明天啟用，預計3天完成4000名移工篩檢。

新竹市長林智堅下午進行新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）線上疫情說明時表示，因應科技大廠的群聚案爆發，他昨天接到竹科廠商求助電話，盼市府協助移工篩檢，就決定由市府主動調度各方資源，要用最短時間內設立篩檢站，讓移工篩檢能夠分流、盡速完成，才能夠阻斷傳播鏈。

林智堅指出，這個專案篩檢站屬於「任務性質」的臨時工作，地點設在竹科內，預計3天時間完成4000名移工篩檢，任務完成後就會撤離。

林智堅說，為短時間內建立站所，也向中央請調國軍人力協助，今天進場，一日內完成全區帳篷搭設；並由感染科醫師共同會勘，規劃符合感控的分流動線，也請廠商做好篩檢者健康狀況調查，如有症狀者，將分流進行PCR篩檢，不會與一般篩檢混雜，避免群聚風險。

新竹市政府指出，根據竹科管理局統計，竹科移工約1萬人，目前初估，各企業參與本次專案篩檢的移工共約4000人。科技廠商若有意願做廠內移工篩檢，應透過竹科管理局申請安排檢測。

此外，為強化移工防疫，即日起也啟動移工宿舍4大措施，包括動線分流、公共空間定期消毒、宿舍用餐區設立隔板、每日健康量測，在此防疫重要關頭，要求各廠商、仲介公司需全力配合，市府將加強稽查、違法將依法開罰。

移工 新竹 篩檢站

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