苗栗京元電群聚擴大 林智堅：若有需求全力協助

苗栗京元電子移工群聚擴大，今天再新增32例，累計77人確診。新竹市長林智堅下午澄清說，目前沒有相關確診者收治在新竹的醫院與防疫旅館，不過，新竹與苗栗為共同生活圈，新竹市不可能置身事外，「如果苗栗縣有需要，新竹市一定全力協助」。

林智堅說，中央已經派王必勝到苗栗，擔任前進指揮所指揮官，因此市府一切遵照中央指引，若有需求，市府都會配合，因為台灣是共同生活圈，何況是緊鄰的縣市，且「人是流動的」，無論哪個縣市發生大規模感染，縣市政府一定都是戰戰兢兢的。

林也說，新竹市與苗栗為共同生活圈，不易置身事外，也不可能置身事外，尤其防疫工作中央、地方腳步要一致，不分你我他做好防疫，目前新竹市將設置竹科專責篩檢站替移工擴大篩檢，雖不是因為竹市有收治相關確診個案，但不代表未來不會有。

因應京元電群聚事件，引起園區關注，林智堅說，因接到廠商求援，市府將做竹科專案篩檢站，雖然這屬於科管局工作，但現階段要科管局獨立作業有困難，市府向來以守住新竹與竹科為努力目標，因此全力協助，明天起將啟動，先替4千名移工篩檢。

林智堅也說，該處竹科專責篩檢站位於園區內，占地2500坪，今天已請110名國軍弟兄協助搭設50個帳篷，5大醫院也允諾支援篩檢人力，該站也會要求有症狀的移工不要進來，避免有傳染風險，快篩陽性者一樣會安排到加強型防疫旅館等候PCR結果。