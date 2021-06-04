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苗栗京元電爆發群聚感染 竹縣提供高風險縣民公費篩檢

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科表示，如果新竹縣民有因匡列或高風險者，可預約免費篩檢。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科表示，如果新竹縣民有因匡列或高風險者，可預約免費篩檢。圖／縣府提供

新竹縣長楊文科今天下午在疫調說明記者會上，除了公布1例竹北市的女學生確診，另針對苗栗縣竹南鎮京元電子廠發生的員工群聚感染事件，提出將提供被匡列、有高風險的新竹縣民，可以到台大醫院新竹分院生醫園區，預約免費的篩檢服務。

楊文科表示，縣府已立即配合醫療量能，提供有與苗栗竹南京元電子廠接觸過的新竹縣內廠商進行快篩服務，而新竹科學園區也成立快篩行動部隊，只要廠商有篩檢需求，新竹縣府都會立即提供協助辦理。

如果一般民眾，認為自己有篩檢需求，也可以自費前往3處醫院進行篩檢，分別是台北榮總竹東分院、湖口仁慈醫院、竹北大安醫院；楊文科也呼籲縣民不要驚慌，出現相關接觸史或症狀，依循縣府衛生局指示安排預約篩檢，縣府已做好準備。

新竹 楊文科 衛生局

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