新竹縣疫情急難紓困7日開放申請 可電話洽詢鄉鎮市公所

衛福部公布因應疫情擴大急難紓困實施計畫，今天開放線上查詢系統，新竹縣府也表示7日開放線上申請，除了衛福部福利諮詢專線1957，也提供縣府及13鄉鎮市公所聯絡窗口電話，協助民眾解決相關紓困申請問題，並提醒民眾「不要親自前往公所洽詢，避免群聚」。

縣府社會處說，領取資格為以下5要件均須符合：1、原有工作因疫情請假或無法從事工作者（含有工作，但每月工作收入減少），致家庭生計受困。2、未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險（4月30日之投保情況為依據）。3、未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。4、依戶籍內全部人口存款（戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算平均每人每月生活費未逾今年度當地每人每月生活費2倍者。5、以家戶（戶籍地）為單位，同一戶籍地限1人申請。

社會處指出曾於去年申請「因應疫情擴大急難紓困實施計畫」者，免提出申請，衛福部會主動審查，地方由鄉鎮公所審核，另今年新申請者，申請受理時間為6月7日至6月30日，衛福部將協助查調相關資料，以利資格審查。

民眾可以利用以下2種方式提出申請：

1、民眾可線上申辦填列基本資料並上傳身分證及帳戶影本後即完成申請，申請網址為https://swis.mohw.gov.tw/eip/

2、使用郵寄方式，民眾可至網站下載表格列印或至各鄉鎮公所索取表格，備妥相關資料後，於6月30日前（以郵戳為憑），郵寄至南港昆陽郵局第520號信箱（免付郵資）申請。

鄉親若有相關問題歡迎洽詢新竹縣政府1999、社會處曾小姐5518101*3239，以及各鄉鎮市公所聯絡窗口為：

1.竹北市公所 社會課5515919*159 游先生。

2.竹東鎮公所 社會文化課5966177 #216 魏小姐。

3.新埔鎮公所 社會課5881311 #152、153、155、156。

4.關西鎮公所 社會課5873180 #138 范小姐。

5.湖口鄉公所 社會課5993911 #155游先生。

6.新豐鄉公所 社會課5572920 #112、5591116#192、193、196、199。

7.芎林鄉公所 社會課5921135#80、81。

8.橫山鄉公所 社會文化課5932001#651、653。

9.北埔鄉公所 社會課5802204 #613黃小姐、220、225。

10.寶山鄉公所 社會課5200090 #202、500、501、504、507。

11.峨眉鄉公所 社會課5800116 #118 李小姐

12.尖石鄉公所 社會課5841001 #123 田小姐、187江小姐。