聽新聞
test
0:00 / 0:00
助桃園弱勢長照機構 無患子生技老董捐千瓶沐浴乳
疫情嚴峻，桃園市真善美社會福利基金會因疫情捐款大幅減少，營運的憨兒長照機構維持經費不足四處求援。清潔用品大廠無患子生技公司老董王高榮得知，今天捐出市價20多萬元的1000瓶沐浴乳，希望幫助基金會減輕清潔開銷壓力。
日前王高榮也捐贈成大醫院500瓶乾洗手、萬華區民代乾洗手5000瓶沐浴乳、洗髮精各1000瓶；2月初發生部桃院內感染時、也主動捐2000瓶乾洗手給桃園市政府，疫情初起時也捐助台南市警察局5680瓶乾洗手。
疫情嚴峻，民眾關注疫情、民間捐助也大多到防疫單位，許多弱勢團體因較乏人問津，營運與必需物資已日漸不足。
桃園市真善美社會福利基金會創立於民國98年，在中壢區經營長照機構、收容服務心智障礙者，至今服務超過200名弱勢憨兒，是桃園市立案績優社福機構、去年市府評鑑「優等」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言