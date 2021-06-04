助桃園弱勢長照機構 無患子生技老董捐千瓶沐浴乳

疫情嚴峻，桃園市真善美社會福利基金會因疫情捐款大幅減少，營運的憨兒長照機構維持經費不足四處求援。清潔用品大廠無患子生技公司老董王高榮得知，今天捐出市價20多萬元的1000瓶沐浴乳，希望幫助基金會減輕清潔開銷壓力。

日前王高榮也捐贈成大醫院500瓶乾洗手、萬華區民代乾洗手5000瓶沐浴乳、洗髮精各1000瓶；2月初發生部桃院內感染時、也主動捐2000瓶乾洗手給桃園市政府，疫情初起時也捐助台南市警察局5680瓶乾洗手。

疫情嚴峻，民眾關注疫情、民間捐助也大多到防疫單位，許多弱勢團體因較乏人問津，營運與必需物資已日漸不足。

桃園市真善美社會福利基金會創立於民國98年，在中壢區經營長照機構、收容服務心智障礙者，至今服務超過200名弱勢憨兒，是桃園市立案績優社福機構、去年市府評鑑「優等」。