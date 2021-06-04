影／竹科專案篩檢站明天啟用 3天拚篩檢4千名移工

國內封測大廠京元電子移工群聚感染案延燒，緊鄰新竹科學園區廠商也憂心受衝擊，新竹市長林智堅接獲廠商求援，今天宣布明天將啟用「竹科專案篩檢站」，並向中央請調國軍人力搭設帳棚，安排竹科移工就近、分流篩檢，目標3天完成4千人篩檢。

林智堅說，他昨天早上就接獲竹科廠商的求助電話，希望市府協助移工篩檢，因此決定由市府主動調度各方資源，包括調度硬體、人力設置專案篩檢站，昨天也已經和新竹市五大醫院的院長視訊會議，由醫院支援醫護量能，希望盡早設置阻斷傳播鏈。

「守住新竹市就是守護竹科，也是保衛台灣的半導體產業鏈！」林智堅說，阻斷傳播鏈就是在跟時間賽跑，竹科與鄰近縣市不僅地理位子彼此相依，產業鏈高度關聯，為求短時間內建置完成，第三作戰區指揮部下轄陸軍裝甲五八四旅、第三地區支援指揮部湖口聯保廠、新竹後備指揮部等部隊今天進場協助搭設帳篷，1天就會搭設完畢。

林智堅也提到，他已經和新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆、新竹臺大分院新竹醫院副院長詹鼎正、國軍新竹醫院院長崔以威、新竹國泰綜合醫院院長李興中與南門綜合醫院院長劉建雄透過視訊會議商討篩檢站運作，請醫院端支援醫護人力，分艙分流排班。

市府指出，根據科管局統計，竹科移工約1萬人，目前初估企業參與明天開始專案篩檢的移工共約4千人。科技廠商若有意願做廠內移工篩檢，應透過科管局申請安排檢測，現場將採分時段、分流、分對象的方式進行篩檢，已請感染科醫師會勘協助規畫。

市府也強調，將先請廠商做好篩檢者的健康狀況調查，如有症狀者，將分流進行PCR篩檢，不會與一般篩檢混雜，避免群聚風險。