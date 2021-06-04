新竹老爺推平價百元餐盒 「得來速」取餐免下車
疫情升溫，餐廳不開放內用、只提供外帶，為讓消費者也能品嘗五星級美食，新竹老爺酒店推出平價的百元經濟餐盒以及經典拌醬即食包組合，只要簡單加熱就可在家享用，為了守護顧客的安全，還貼心推出「得來速服務」，免下車、免進店，就能輕鬆購買。
新竹老爺酒店指出，老爺經濟外帶餐盒每份售價160元，有3款中、西、日式餐盒可選擇，不定時更新菜色；中餐廳推出黑椒雞球菌菇飯和燒汁鮮魚菌菇飯餐盒，主廚嚴選主菜搭配3種豐盛配菜，要讓外食族吃飽又吃好。
西式餐盒以舒肥雞胸為主食，搭配季節食蔬等配菜，讓消費者吃的營養均衡、健康無負擔；日式餐盒則主打丼飯料理，每周搭配不同主食，希望用五星美食撫慰大家的心靈。
除了3款平價餐盒，為方便消費者在家料理，新竹老爺酒店Le café自助餐廳研發出1款適合所有族群的「經典拌醬即食包組合」，每組優惠價398元，內含松露奶油白醬、微辣瑤柱哨子紅醬和巧克力咖哩黑醬各1份，還附上18道拌醬食譜，即便是居家辦公也能快速將美味上桌。
業者指出，為方便消費者取餐，所有外帶商品皆可於飯店1樓得來速車道領取餐點，提供免下車的貼心服務，讓您與老爺的距離不間斷。
因應新竹科學園區和北部地區商務需求、必須在家辦公的客群，飯店也推出「五星行動辦公室」日租專案，專案價格1200元起，提供專屬早餐餐盒以及客房零食吧服務，專案資訊及外賣商品可上新竹老爺酒店官網查詢或電洽03-563-1122。
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