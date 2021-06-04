鄭文燦：因公染疫算職災可獲補償

桃園市長鄭文燦今天表示，在工作時間內因公染疫視同職災，適用勞工職業災害的補償規定，市府員工和民間都適用；桃園長照機構的居服員、尚未取得執照的居服員，一律要施打疫苗。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，鄭文燦上午主持防疫會議後在臉書（Facebook）直播表示，桃園長照機構的居家服務員、尚未取得執照的居服員，一律要施打疫苗，此外，殯葬所的第一線防疫人員，也已經優先接種完成。

鄭文燦表示，根據勞動部職業安全衛生署和桃園市政府的研議，認定在工作的時間內因公染疫視同職災，也適用勞工職業災害的補償相關規定，包括勞工職業災害保險法裡對工資、醫療、失能補助、死亡給付的相關補助。

鄭文燦表示，未來不只桃園市政府內勞基法涵蓋的人員，民間事業單位也要一體適用，市府會先做職災認定並報給職安署，只要是工作時間內因公染疫就視同職業災害，會依法給予相關補償。