鄭文燦：因工染疫視同職災 桃市府將認定依法給予補償

國內疫情爆發，社區傳播鏈導致本土個案劇增，疫情也燒到各大工廠，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議後表示「因工染疫視同職災」，桃園市包括市府人員、民間單位一體適用，將由次府先行認定，再報給職安署，應依法給予勞工補償。

鄭文燦表示，這段時間看到在職場群聚感染，社會各界開始討論這樣算不算職業災害？他說根據職安署、桃園市政府研議，認定在工作時間內因工染疫，要視同職業災害，也適用勞工職業災害的補償相關規定，

他說，勞工職業災害保險法中有4項，包括工資、醫療、失能補助及死亡給付等，桃園除了市府桃機法人員，另外民間單位也一體適用，桃園市府會先做職災認定並報給職安署；他說，在工作時間內因工染疫視同職業災害，應依法給予相關補償制度。

另有關移工宿舍群聚部分，鄭文燦表示桃園移工約有11萬6000人，其中2萬5000人是社福移工、9萬人是產業移工，20人以上宿舍有800個，疫情初期就已建立移工宿舍防疫規範。

包括加強稽查輔導，目前分區分流分工分時段，讓宿舍不至於有交互感染風險，如不同工廠移工，住、吃飯及盥洗都要分離，移工要場域自主檢查並停止外出。